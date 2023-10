TelevisioniVibrazioni Exxx…Polzive!!! Capitombili atomici sugli ascolti Tv private mese di settembre in Fvg. Rispunta Telequattro Trieste. La veneta 7Gold incalza UdineseTv. Telefriuli si conferma leader.

Sono stati pubblicati i dati d’ascolto delle Tv private relativi al mese di settembre eleborati dall’Auditel. Riguardo alla regione Friuli Venezia Giulia va certamente sottolineato l’exploit di Telequattro Trieste che risale dall’abisso dei 40mila ascolti cui era precipitata portandosi a 46.680 contatti netti giornalieri e conquistando, inaspettatamente, la leadership nella fascia che va dalle 20,30 alle 22,30 con 20.116 utenti (Telefriuli 16.961, Udinese Tv12 14.427). Per converso, Tv12, ex UdineseTv, scende a 30.261 ascolti giornalieri rispetto ai 34.640 del mese di agosto. La Tv dei Pozzo rischia il podio (è terza in regione) visto che è incalzata dalla sorprendente 7Gold. Nel mese di settembre la Tv veneta ha toccato i 29.709 contatti. Solo 500 unità di differenza. Conferma per Telefriuli che consolida il primato assoluto regionale passando dai 76.655 ascolti del mese di agosto ai 77.106 di settembre. E’ leader indiscussa anche nella fascia che va dalle 18 alle 20,30, con 39.474 ascoltatori di almeno un minuto sintonizzati nel periodo temporale, davanti a Telequattro, 7.500 e Tv12 con 5.951. Anche nell’ascolto medio (media di presenti in ogni minuto della fascia) svetta Telefriuli: 8.465 contro i 1009 di Telequattro e 451 di Tv12UdineseTv. Pertanto, nel mese di settembre Telefriuli registra 77.106 mila ascolti; Telequattro 46.679; Tv12 30.261 e 7Gold 29.709. In Veneto prevale Antenna 3 Veneto con 383.220 ascolti; Telenuovo Rete Nord a 349.588; Rete Veneta con 258.986 e TVA Vicenza 258.220.