EinProsit Exxx…Polzive!!! Udine sempre più austriaca: richiesto con urgenza un progetto di restauro del carro funebre dell’Arciduca Francesco Ferdinando a causa di un improvviso attacco di divoratori di legno.

La combinazione autunnale è quasi perfetta: il titolo austriaco alla manifestazione enogastronomia più esclusiva del capoluogo friulano e il carro funebre dell’erede al trono austro-ungarico. La Patria del Friuli tradisce Aquileia. A suffragare la tesi è la simpatia dell’amministrazione comunale di De Toni per l’ex Impero. Da recenti ricerche condotte dai Civici Musei è risultato che la carrozza conservata al Partidor di via Shuman, è quella che trasferì a Trieste il 2 luglio del 1914 le salme dell’Arciduca Francesco Ferdinando d’Austria e della consorte Sofia Chotek von Chotkowa. Per questo motivo, gli uffici comunali hanno affidato a una ditta di Roma il servizio di valutazione dello stato di fatto e di progettazione dell’intervento di restauro della carrozza funebre storica ottocentesca comprensivo di prove e saggi conoscitivi della pulitura. Impegno di spesa per conservare il timbro dell’Arciduca austriaco in Friuli è di 11 mila 800 euri, la ditta incaricata la Recro, Restauratori di Beni Culturali S.r.l. di Roma. L’intervento si rende necessario a causa di un pesante attacco di insetti xilofagi (i tarli che mangiano carne). A dimostrare l’inclinazione dei friulani verso l’Austria, fra poco più di una settimana avrà inizio “Ein Prosit” la manifestazione enograstronomica più esclusiva di tutto il Nordest. Esibizione di cuochi provenienti da diverse nazioni in questi ristoranti: alle Fucine di Buttrio; alla Taverna di Colloredo di Monte Albano; al Vitello d’Oro; all’Aquila Nera; Da Fred; Casa Ceretto alimentare; La di Moret; Al Cappello; al Toscano; al Carmagnola; Al Grop e all’Antica Maddalena di Udine; al Ca Marian di Faugnacco. La giunta comunale ha impegnato 150 mila euri per un accordo di collaborazione con gli organizzatori. Ein Prosit!