FriuliEvergreen Exxx…Polzive!!! La Camera di Commercio di Pordenone e Udine oggi rinnova la carica di presidente al galleggiatore Da Pozzo. Raggiungerà il record di 21 anni in poltrona. Vice Agrusti.

Il consiglio direttivo dell’Ente eleggerà oggi il nuovo presidente della Camera di Commercio e dei Sugheri di Pordenone-Udine. Dopo 16 anni passati al vertice dell’Ente camerale di Udine (dal 2007) e a quella nata dalla fusione con Pordenone, il settantenne Giovanni Da Pozzo coronerà il sogno di staccare il record di 21 anni alla guida dell’ente dei galleggiatori. Il suo mandato dura 5 anni e scadrà nel 2028. Stesso discorso per Agrusti che sarà nominato vice presidente. Anche lui al secondo mandato. Il Consiglio nominerà la Giunta, composta dal Presidente + 7 membri. L’organo collegiale è formato da 25 componenti che sono: Michela Vogric (cooperative); Chiara Valduga (industria); Gino Vendrame (agricoltura); Luca Tropina (servizi alle imprese); Alessandro Tollon (turismo); Micaela Sette (professionisti); Eva Seminara (artigianato); Silvia Radetti (servizi alle imprese); Fabio Pillon (turismo); Piero Petrucco (industria); Silvano Pascolo (artigianto); Massimo Paniccia (industria Pmi); Gilberto Noacco (credito e assicurazioni); Filippo Meroi (commercio); Andrea Maestrello (commercio); Denis Durrissotto (trasporti e spedizioni); Marcoi De Munari (agricolttura); Roberto De Mnarchi (sindacati); Giovanni Da Pozzo (commercio); Francesca Comello (artigianato); Paolo Candotti (industria); Fabiana Bon (commercio Pmi); Edo Billa (consumatori); Cesare Bertoia (servizi alle imprese) e Michelangelo Agrusti (industria). Ospite d’onore il segretario nazionale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. Per non rovinare l’autocelebrazione della camera dei sugheri, i messaggi di oggi saranno all’insegna dell’ottimismo, asset ideale per continuare a galleggiare. Che il Fvg abbia esportato beni per un miliardo in meno nel I° semestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, non è un argomento da porre all’ordine del giorno. Il pluripresidente tiene a precisare: «Guardare avanti e costruire percorsi che abbiano un senso è nel mio Dna». Il senso di marcia è sempre lo stesso: una soffice poltrona per il proprio sedere.