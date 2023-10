BarcolanaGitana Exxx…Polzive!!! I pazienti di Asugi Trieste tirano un sospiro di sollievo sulle liste d’attesa: Ora che è finita la festa il capo del Dipartimento chirurgia de Manzini lo vedremo all’opera? I messaggi inquietanti lanciati agli infermieri neolaureati.

Nicolò de Manzini è il capo del Dipartimento di scienze mediche e clinica chirurgica dell’Azienda sanitaria Giuliano Isontina, impegnato però solo nell’area giuliana. E’ docente all’Università di Trieste al Dipartimento di medicina e chirurgia e lo scorso anno era stato eletto presidente dello storico Yacht Club Adriaco. Impegnato su tutti i fronti e, da mesi, in allenamento su e giù, da Barcola al Golfo di Panzano col suo “Nembo II” per prepararsi alla Barcolana. E le sale operatorie? Ignorate. Non va dimenticato che il docente è un bon vivant erede della godereccia borghesia triestina insaporita dalla passione per la vela e per la Vitovska. Il giorno della sua elezione al riservatissimo Club ha pitturato il golfo con parole roboanti: «Come sempre quando c’è competizione c’è competizione – disse – ma quando si arriva al traguardo ci si stringe la mano». Un concetto che sta a metà fra Papa Francesco e Mario Draghi, che il de Manzini si guarda bene dall’applicare. Un esempio è quello dell’area Isontina dell’Azienda sanitaria, che, pur con una patologica carenza di medici ed infermieri, l’attività delle sale operatorie gira a pieno regime. Eppure oltre il Timavo sono dotati di personalità di tutto rispetto; possono contare su un numero di infermieri e medici ben superiore a quello di Gorizia e Monfalcone. Nulla da fare, nemmeno trasferire i pazienti in attesa di un intervento da Trieste a Gorizia è possibile, questioni di campanile: Impero e Ruralia. L’affronto per l’impero sarebbe clamoroso. Tuttavia, il rischio di una figuraccia atomica è affiorato in una recente relazione che il de Manzin, nella sua veste di docente di medicina chirurgica, ha illustrato agli infermieri neolaureati. Un intervento che ha lasciato sgomenti i neo dottori. Il docente ha parlato di «mosse di bassissimo livello che sono andate a colpire pesantemente la professione infermieristica. L’università – attaccava de Manzini – può contrastare chi si muove a livelli infimi». Un messaggio criptico che ha inquietato i poveri i presenti. A chi si rivolgeva? Chi si muove a livelli infimi? Angoscia.