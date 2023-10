Barcolana55 Exxx…Polzive!!! Trionfo di Arca dei triestini Benussi alla regata più grande del mondo. Il ministro Lollobrigida è secondo con Prosecco. Perse le tracce di un noto direttore di Dipartimento universitario. La classifica ufficiosa.

Barcolana numero 55 all’insegna della quasi totalità del vento. Trionfa, dopo quasi 2 ore di regata, Arca dei fratelli triestini Benussi. la gara si è conclusa alla prima boa. Oltre 1700 barche in mare, uno spettacolo più unico che raro e migliaia di persone festanti sulle Rive. Seconda Prosecco DOC con il ministro Lollobrigida nell’equipaggio, terza Way of Life.

Arca del velista triestino Furio Benussi, leader del Fast and Furio Sailing Team, ha vinto in un’ora 49’55”, la regata più grande del mondo che questa mattina ha dato spettacolo nel golfo. Giornata caratterizzata da pochissimo vento. Al timone di Arca sulla linea di arrivo la giovanissima Marta, figlia di Furio Benussi. Marta Benussi ha 16 anni ed era al timone della vela. Al secondo posto ha concluso la regata Prosecco doc Shockwave3. A bordo c’era il ministro Lollobrigida. Con uno scarto di 7 secondi è giunta, al terzo posto, Way of life, superata da Prosecco a pochi metri dalla linea del traguardo (la prima boa). Non si hanno notizie di un noto direttore di Dipartimento Universitario di Trieste che confidava in un grande risultato.