GoriziaLetizia Exxx…Polzive!!! Piove sempre sul bagnato. Claudio Tognoni, direttore del Consorzio del Tarvisiano, sarà il nuovo coordinatore agli eventi Go!2025, lo ha deciso il Vescovo. La moglie di Novelli, Noemi Bet, capo di gabinetto di Ziberna.

Autunno di grandi cambiamenti per il sindaco di Gorizia Ziberna che deve mettere a punto la macchina amministrativa per l’evento “Go!2025”, capitale europea della cultura. Un appuntamento che darà grandi soddisfazioni agli amministratori di centrodestra ma che richiede molto impegno. Come dimostrano i nuovi ingaggi che il sindaco ha effettuato per preparare l’evento. Il contraccolpo determinato dalla nomina di assessore specifico a “Go!2025” di Francesca Artico ha richiesto nuovi ingaggi per coprire i vuoti che Ziberna ha così definito: E’ stata istituita la figura di Capo di Gabinetto, incarico fiduciario, a discrezione del sindaco (Forza Italia) che ha nominato Noemi Bet, moglie del consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Novelli. Dopo le selezioni ,in cui la Bet è stata dichiarata idonea, il sindaco, essendo un incarico fiduciario, l’ha nominata a capo di gabinetto. Essendo un incarico di natura dirigenziale il compenso potrebbe aggirarsi attorno agli 80mila euri/anni. Piove sempre sul bagnato. Meno complicata la scelta di Claudio Tognoni cui Ziberna ha affidato l’incarico di coordinatore degli eventi di Go!2025. Tognoni è il direttore del Consorzio “Il tarvisiano” e il promotore di Ein Prosit. Il sindaco ha scelto il tarvisiano su suggerimento dell’arcivescovo di che aveva nutrito la speranza di affidarsi a un esperto di marketing per promuovere l’appuntamento europeo. I più maliziosi sono già al lavoro a tirar giù le tare del neo coordinatore: quale sarà il budget destinato al Kleine Zeitung? “Per noi la montagna è vita!” spiega uno slogan del Consorzio.