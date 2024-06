UdineFarWestExxx…Polzive!!! Un uomo accoltella un rivale in via Roma. È la fine della città più elegante del nord. De ToniVattene. L’opposizione rimetta il mandato.

Nuovo episodio di violenza questa sera a Udine. Un uomo ha accoltellato il rivale al termine di una lite per futili motivi in un locale di via Roma. Lo ha colpito diverse volte. La città è ormai fuori controllo ed è precipitata in una situazione di emergenza drammatica. Servono misure drastiche. Il sindaco sarà anche “apertirista” nessuno lo mette in dubbio, ma deve prendere atto, lui e la sua maggioranza, della cronica inadeguatezza e se ne vada. La città chiede più sicurezza. Le paturnie della Ztl portano a questo. Desertificare la città equivale a favorire il dilagare della violenza.