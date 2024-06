Emergono particolari sconcertanti rispetto all’assurda tragedia che è accaduta stanotte a Udine. Alcuni dei ragazzi che poi si sono resi protagonisti del drammatico episodio, erano stati segnalati alle forze dell’ordine alcune ore ore prima per “esuberanze” in via Poscolle.

La misura è colma ed è sfuggita di mano. Una città in queste condìzioni non si era mai vista. La gente ha paura a uscire di casa e le attività commerciali chiudono. E’ il tramonto della città più elegante del nord. Ora la più pericolosa. E lo fa capire il consigliere comunale Zanolla che chiede le dimissioni del sindaco De Toni, del vice, di Prefetto e Questore. Siamo a scrivere di un nuovo fatto di sangue con esito drammatico accaduto verso le tre di notte tra venerdì e sabato. Nel pieno centro del capoluogo friulano in via Pelliccerie, lo sfortunato Shimpei Tominaga, l’uomo giapponese coinvolto in un brutale pestaggio la scorsa notte tra via Pelliccerie e via Paolo Sarpi, era intervenuto in difesa di un ragazzo già ferito dal gruppo di esagitati. Dopo l’aggressione Tominaga, che si trovava fuori assieme a un amico che lavora in un ristorante cittadino è stato condotto d’urgenza al reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia in condizioni critiche. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Stefano Balloch, ha commentato: