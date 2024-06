AdeAdeSerpentade Exxx…Polzive!!! Ecco la pagina che ha scatenato le ire del presidente Marin di Grado.

I fulminati de “la serpentade” avevano dedicato a Grado una pagina densa di richiami alla politica locale ma soprattutto allo scazzo tra il presidente della Git Marin e la sua compagna capitato in pieno centro lo scorso anno. In pagina, edizione del 16 febbraio scorso, spicca la vignetta di Marin col mattarello e un paio di scintille. Spunta anche un calzatura da donna. Segno inequivocabile della protagonista della rissa. Per questa pubblicazione e per il testo: “Il presidente “sardonaro” bastonato (vedi vigneta) sarà de novo candidato?“, al direttore della testata sono giunte pesanti intimidazioni cui “la serpentade” non ha dato molto credito. Occorre dire però che il presidente è stato candidato. Davvero profeti a Monfalcone, città dove viene editato il periodico satirico. Tutto questo per segnalare che non ci sono solo le liti tra i blasonati Virzì e l’attrice Ramazzotti. C’è anche Gravo. L’isola del sole, anticipatrice di ciò che avviene a livello nazionale.