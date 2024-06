CasoIrisSetti Exxx…Polzive!!! La Procuratrice Del Tedesco convocata a Roma dal CSM. Aveva detto del presunto omicida Nweke: “E’ un uomo che è fisicamente spettacolare”.

La vicenda risale all’agosto scorso ed assunse un carattere nazionale per via delle dichiarazioni della Procuratrice Viviana Del Tedesco riguardo l’omicidio di Iris Setti, la donna aggredita e uccisa da un uomo senza fissa dimora, avvenuto a Rovereto. Il CSM ha deciso di convocare il magistrato a Roma.

I fatti: “Apprendiamo dagli organi di stampa, cartacea e digitale, che la dottoressa Viviana Del Tedesco, procuratrice reggente della Procura della Repubblica di Rovereto, ha reso nei giorni scorsi diverse interviste (parlando del killer disse: “aveva una puntualità nel fare la firma che se gli studenti di oggi fossero così puntuali a scuola saremmo a cavallo”) in merito all’efferato delitto consumatosi in quella città lo scorso 5 agosto e per il quale risulta unico indagato il signor Nweke Chukwuka, attualmente in regime di custodia cautelare. Questa Giunta interviene per esprimere, in maniera pacata ma ferma, la propria presa di distanze dalle dichiarazioni rese dalla dottoressa Del Tedesco , che trova discutibili e inopportune sia nel contenuto sia nel tenore delle espressioni adoperate”. Lo riportava una nota diffusa dalla presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, in rappresentanza della giunta distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati del Trentino Alto Adige. “Ci auguriamo che al più presto arrivi una smentita da parte della collega, sebbene la pluralità di dichiarazioni che gli organi di stampa le attribuiscono nelle interviste renda difficile pensare che esse siano state amplificate o, peggio, travisate. In attesa di chiarimenti, non è superfluo ricordare la necessità che i rapporti tra magistratura e organi di informazione siano mantenuti sempre entro limiti di continenza e pertinenza con i fatti su cui il magistrato intende riferire”, si legge nella nota. Il plenum del CSM si è riunito e con 12 voti favorevoli e 11 contrari è stato deciso di approfondire la vicenda. La prima commissione avrà il compito di occuparsi un’altra volta di Viviana Del Tedesco che sarà convocata Roma per essere ascoltata in audizione.