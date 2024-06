LambadeSerpentade Exxx…Polzive!!! Petardi a Grado: esplode sull’isola un caso come quello Ramazzotti/Virzì. Invece che l’attrice e il regista, a due passi dal mare il presidente della Git minaccia il direttore de “LaSerpentade”: aveva scritto di una rissa fra il presidente e la sua pulzella.

I fatti erano accaduti alcuni mesi fa nel cuore di Grado, in pieno centro e nell’enoteca più à la page dell’isola. Improvvisamente, era scoppia una lite furiosa fra il presidente della Git Marin e la sua compagna. La scena, seguita da un paparazzo chiamato sul posto dal “radar” gradese, era già monumentale. Lo scazzo è atomico, alla pari di quello nazionale che ha visto coinvolti Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, protagonisti di una rissa scoppiata in pubblico in un ristorante romano all’Aventino. Nel frullatore di questa pazza estate elettorale ci è finito proprio lui, il presidente della Git di Grado “pitturato” in pagina dalla “Serpentade” (stasera pubblicheremo il giornale su questo sito di manigoldi). Dopo la bocciatura elettorale ecco il sequel del sequel del giugno 2024. A causa della notizia pubblicata sul periodico dell’isontino il direttore è stato minacciato perché la cronaca della rissa era accompagnata dal titolo (febbraio): “Ma il presidente bastonato, sarà di nuovo candidato?”. Lungimirante la “Serpentade” che aveva visto giusto sulla candidatura a sindaco del rissoso presidente.