SweetestShaboo Exxx…Polzive!!! A Udine i negozi chiudono ma si allarga il mercato degli stupefacenti. Arrestati due stranieri, richiedenti protezione, con mezzo chilo di hascish e dosi di shaboo rinvenute a casa. A Udine più Ztl più droga. I danni della desertificazione della città. Far West.

A Udine, una delle città più insicure del Nord, spuntano, sempre più numerosi, i cartelli “ZTL noi chiudiamo”. Fare impresa nel capoluogo friulano, con le nuove disposizioni del sindaco De Toni, è sempre più difficile. Causa estensione scellerata delle zone off limits, nessuno di azzarda ad aprire un’attività commerciale. In giro non c’è anima viva e la gente ha paura. I negozi chiudono (vedi foto) e la delinquenza dilaga. Indisturbata.

La Polizia di Udine ha arrestato due uomini, uno di 31 anni di nazionalità filippina e un pakistano di 44 anni richiedente protezione internazionale, nel contesto di due distinte operazioni antidroga. Durante le perquisizioni di ieri, personali e domiciliari, sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente mezzo chilo di hashish e alcune dosi di “Shaboo”. Questo stupefacente è una potente anfetamina prodotta in Asia, soprattutto in Thailandia e nelle Filippine, che crea gravi danni al sistema nervoso centrale sin dalla sua prima assunzione. Il Gip ha disposto, per il cittadino filippino, la misura cautelare dell’obbligo di dimora in provincia di Udine, con obbligo di firma quotidiana, mentre per il cittadino pachistano la custodia cautelare in carcere. Dettagli su Ansa. Per questo motivo si sente sempre più parlare in città di “Udine Car moving” la più avveniristica combinazione fra auto, verde e pedoni.