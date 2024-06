UcciUcciArrivaScocci Exxx…Polzive!!! Partite di calcio Euro2024. All’assessore regionale saltano le valvole. Giovanotti triestini della comunità slovena inneggiano in piazza al maresciallo Tito. Il padre dei tifosi chiede i contributi alla regione per la sua squadra di calcio.

Sono in corso le partite di calcio di “Euro2024”. E l’altra sera a Monaco di Baviera di è disputato l’incontro Serbia-Slovenia finito in pareggio. Tutto bene. Ma di fronte al “Munich Football Arena” di Monaco sono spuntate alcune bandiere poco opportune vista la circostanza. Se n’è accorto subito il “patriota” Fabio Scoccimarro, assessore regionale della giunta Fedriga Fvg che in rete ha sbroccato: «Qualcuno avvisi questi due giovani (italiani della comunità slovena di Monrupino), che è legittimo tifare per i colori della propria madrelingua, magari non citando lo slogan “Trst je nas” delle truppe di Tito maresciallo assassino». Poi l’affondo dell’esponente di Fratelli d’Italia: «Il padre (Goran Kocman ndr) ha una buona squadra di calcio iscritta alla FGCI (N.K. Kras Repen, sede a Villa Opicina ndr), che riceve abbondanti contributi dalla Regione FVG. Se vuole cambiare federazione e Stato, Ok, tutto risparmiato». La Kras aveva recentemente presentato istanza di contributo alla regione per la “39esima coppa internazionale Kras” pari a 7.700 euri.