ErezioniDiElezioni Exxx…Polzive!!! Si formano le giunte nei comuni. A San Vito di Fagagna il ritorno di Barberio in politica salutato con un “regalino”. Marco Olivo, sindaco di Basiliano, ha annunciato la nuova giunta: Vice sindaco Roberto Botter; assessora al bilancio Antonella Moro, amministratrice dell’Asp “La Quiete”.

La violenza udinese dilaga anche in periferia. Quello che è accaduto a San Vito di Fagagna venerdì sera è molto grave. Dopo l’inaugurazione della tradizionale sagra locale e dopo le comunicazioni di rito, una persona del luogo, esagitata e in preda ai fumi dell’alcol, ha aggredito il ritorno in politica attiva di Leonardo Barberio che, forte dei suoi 100 voti, sarà il futuro vice sindaco. L’esponente di giunta era stato delegato dal neo sindaco Sergio Zucchiatti a tagliare il nastro della manifestazione. L’intervento del presidente del Comitato organizzatore della sagra ha scongiurato il pericolo che l’aggressione a Barberio potesse finire peggio. Tanto spavento ma poi tutto è proseguito secondo norma col consigliere Edy Morandini (Lista Fedriga) a rappresentare la regione Fvg. Ieri i festeggiamenti sono proseguiti regolarmente. Questo è il tempo di annunci e di presentazioni delle nuove giunte comunali. Oltre a Grado, dove la giunta è stata presentata ieri mattina, c’è anche il comune di Basiliano che il centrodestra è riuscito, con Marco Olivo, a piantare la bandierina. Roberto Botter sarà il futuro vice sindaco; Antonella Moro, assessore al bilancio, tributi e patrimonio; Tiziana Del Giudice, assessore all’agricoltura, ambiente, pari opportunità; Umberto Nola, deleghe allo Sport e associazione; Alessandro Aita, sicurezza, manutenzione, viabilità. Elezoni scintilloni.