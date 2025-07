UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Sul caso dei due trans malmenati a Udine non poteva mancare il generale: Il Vannacci che ricorda “Vogliamo i colonnelli” di Monicelli viene pitturato dalla senatrice Rojc: “Non ha nemmeno condannato la violenza”.

Rispetto al caso dei due trans picchiati a Udine non poteva mancare il commento dell’oracolo con le stellette che oltre ai carciofi (Cynar) non sa dove andare. Infatti l’episodio ha messo in evidenza sensibilità diverse rispetto a chi, da anni si occupa di cittadini e di pubblica amministrazione. Costoro (Honsell) hanno espresso sull’episodio un pensiero laico, liberale, occidentale, europeo (“E’ stato un grave episodio di violenza omofoba, esprimo profonda vicinanza alle vittime…”). Per converso, l’ex generale si è limitato ad attaccare il sindaco De Toni accusandolo di essere “la causa di episodi di criminalità impunita che sono all’ordine del giorno a Udine”. L’ex generale non sa che fino a due anni fa e per 5 anni la città è stata governata dal sindaco leghista più immobile che la storia udinese abbia mai avuto con danni che ancora oggi si pagano. E infatti i cittadini lo hanno bocciato. Insomma l’oracolo con le stellette accusa il sindaco De Toni per questa vicenda, dichiarando: “Episodi di criminalità impunita sono all’ordine del giorno a Udine”. L’ex generale a corto di esperienze amministrative scambia l’ente locale per una caserma dove tutti si muovono come soldatini a comando del trombettiere. va da sé che la senatrice del PD Tatiana Rojc lo pittura. Un brano è riportato da Udine Today: «Ci vuole lo stomaco di Vannacci per attaccare il sindaco De Toni che condanna l’odio di genere e chi lo alimenta – ha scritto Rojc –. Non una parola di solidarietà per le persone aggredite, non un sospiro per dire che chi usa violenza, a qualsiasi titolo, sbaglia. Questo è il punto, non le astruse elucubrazioni del generale su una sinistra immaginaria, su liquori digestivi o piante graminacee». La senatrice ha dichiarato che “le ‘perle’ omofobe del suo libro gli hanno fruttato la presa di distanza dell’Esercito e il giudizio secco del ministro Crosetto, che ha definito ‘farneticazioni’ le idee di Vannacci. Ha seminato male, non si ravvede e continua a vaneggiare”. E pensare che costui è stato incaricato da Salvini di “salvare” la Lega. Il film “Vogliamo i Colonnelli” (di Mario Monicelli) ci salverà! Contro il logorio della vita moderna.