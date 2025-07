MaxiTagliamento Exxx…Polzive!!! Riaperta l’indagine sui maxi appalti pubblici per la realizzazione della terza corsia. Presunte irregolarità in numerosi appalti. Ballano 500milioni. Le società si spartivano i lavori senza entrare in competizione. Una decina gli indagati.

L’inchiesta riaperta dalla Procura era partita da una presunta irregolarità nell’appalto per la riqualificazione di Corso Italia a Gorizia nel 2017, ma si era rapidamente allargata fino a coinvolgere 120 società e 220 soggetti in quattordici regioni: dopo anni d’indagini e udienze, il giudice delle indagini preliminari di Gorizia, ha però deciso di archiviare le posizioni a carico di 195 indagati, accogliendo la richiesta dello stesso pubblico ministero. Allora gli indagati erano: gli imprenditori De Eccher, Paolo Pizzarotti e un dirigente di Auttovie. Oggi i nomi sono quelli di Grigolin e Mario Scarsini. La maxi-inchiesta, chiamata “Grande Tagliamento”, è stata riaperta e si concentra su presunte irregolarità riguardo gli appalti in particolare in Friuli Venezia Giulia e Veneto, coinvolgendo opere come la realizzazione della terza corsia lungo l’autostrada A4, la riqualificazione di molte piste di aeroporti. Secondo le accuse, gli appalti venivano assegnati tramite un meccanismo illecito, basato su accordi fra le società che consentivano di spartirsi i lavori senza entrare in competizione.

Tra i reati contestati, l’appropriazione indebita e la turbativa d’asta sono stati archiviati essendo decorso il termine di sei anni per la loro prescrizione. Rispetto al reato di associazione di tipo mafioso, ipotizzato nel corso delle indagini, il Gip ha rilevato che vi è “un’insussistenza di elementi sufficienti a fondare un giudizio di condanna”.