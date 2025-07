LignanoDisumano Exxx…Polzive!!! L’amministrazione Giorgi non trova una sistemazione per una persona disabile. Ma il fantomatico “Comitato genitori” che promuove la solidarietà e si preoccupa dell’ “altro” non libera l’appartamento comunale per lasciare lo spazio al disabile M.P. Il caso in Consiglio Comunale.

C’è o non c’è uno spazio pubblico per una persona disabile a Lignano? E’ il caso di M.P. che da mesi non riesce a trovare una casa, ma in compenso un’associazione-Comitato genitori del luogo dispone di un edificio comunale dotato di servizi adatti alle persone disabili. E non cede al bisognoso i propri spazi. Rispetto al “Comitato” alcuni lignanesi ricordano: “Il Comitato Genitori di Lignano gode di molta pubblicità. La presidente Ceiner in rete ricorda: «Rappresento il comitato, una giovane associazione nata nel 2010; immagino la Comunità come una famiglia allargata in cui ci si occupa e preoccupa dell’ altro…». Di quale “altro” si preoccuperebbe il sodalizio? Fosse vera la faccenda della famiglia allargata che si preoccupa dell’altro, avrebbe da tempo liberato l’appartamento comunale affinché fosse concesso al disabile Massimo Pavan o a chiunque altro avesse più bisogno! Così non è stato per cui l’umanità resta solo sulla carta!!! Pertanto – scrivono esponenti del sodalizio “Insieme per Lignano”: «Le associazioni che dovrebbero difendere i più fragili tacciono. Alcune, ormai, sembrano più interessate a fare politica che solidarietà. Peggio: ignorano anche le regole più basilari. Pretendiamo risposte nel prossimo Consiglio Comunale. Serve trasparenza, rispetto delle regole e un taglio netto con chi usa la solidarietà come facciata».