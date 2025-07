Una vicenda di una disumanità mondiale sta coprendo di vergogna l’intera bassa friulana e il comune di Lignano. Il comune turistico che dovrebbe rappresentare l’avanguardia (vedi invece Bibione e le sue attrezzature), dimostra un grado di disumanità mai visto. L’amministrazione Giorgi in un battibaleno sconfessa quel Friuli che ha ricevuto e dato tanto in termini di solidarietà. Si pensi al terremoto e alla protezione civile sempre pronta a portare aiuti nelle zone d’Italia e del mondo. La vergogna di ciò che accade a Lignano la spiega Alessandro Santin, leader di “Lignano Crescita e Sviluppo”: «Ho presentato una nuova interrogazione relativa alla drammatica situazione di un cittadino con disabilità, costretto da oltre tre anni a vivere recluso nella propria abitazione, priva di qualunque abbattimento delle barriere architettoniche. La novità – prosegue Santin – risiede nel fatto che esiste un appartamento comunale al piano terra, perfettamente accessibile, attualmente occupato in modo del tutto ingiustificato da un’associazione che lo utilizza come archivio e sala riunioni. Riunioni che, è bene ricordarlo, possono tranquillamente svolgersi in qualsiasi altro luogo. Non si può tollerare che un bene pubblico venga sottratto alla sua destinazione sociale e usato in modo improprio mentre ci sono cittadini in emergenza abitativa. Oggi – ribadisce il consigliere – da fonti riservate, apprendo che nella risposta all’interrogazione che sarà data il 29 luglio in Consiglio Comunale, l’amministrazione dichiarerà che “ci sono altre priorità” rispetto al caso di questo disabile.