SappadaEstemporada Exxx…Polzive!!! Come andiamo a Sprekopolis? Capito perché il comune montano voleva passare sotto il Friuli? Sul confine riescono a farsi dare dall’assessore PimpaBin! 31 milioni per una nuova cabinovia. L’impianto servirà a trasportare gli sciatori su un versante in battuta di sole. A fine febbraio la neve è già pantano. Per quanti Km. di piste?

Dopo l’ubriacatura da assestamento di bilancio Fvg (oltre 1 miliardo), arrivano le segnalazioni e le indignazioni. Protagonista di questa rinnovata sprekopolis friulana ex veneta (Sappada) è il delegato in corsa per il tris giuntale: l’assessore alle attività produttive Bin rapito dalla vignetta Pimpa! di Altan. La stupefacente sprekopolis viene così spiegata: «Ammonta a oltre 241 milioni di euro la somma stanziata a favore delle attività produttive e del turismo prevista nell’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale (…). Con gli emendamenti presentati in Aula, verranno garantiti (…) 31 milioni per la nuova cabinovia “Sappada 2000” e due seggiovie in quota nel polo sciistico di Sappada». Chi conosce il comprensorio (pista miravalle) cui è destinato l’investimento, sa perfettamente che la lunghezza delle piste non supera i 15 Km!! su un versante ben esposto al sole, più adatto a un solarium che alle sciate e dove fra qualche mese la neve è digià sciolta. Pantano a volontà. Ora si spiega perché i sappadini aspiravano a passare sotto la provincia di Udine.