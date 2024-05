UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Sangue chiama sangue? L’opposizione gongola. Tre giovani accoltellati in pieno giorno nel cuore della città. Nascono le “larghe intese” fra i Benito Remix e maggioranza. L’esultanza del consigliere Croatto.

Mentre all’ora di pranzo di ieri, sabato, a palazzo Morpurgo a Udine venivano presentate le eccellenze dell’agroalimentare regionale, a pochi passi da via Savorgnana maturava la grande rissa che sarebbe sfociata nel gravissimo episodio sanguinario che ha avuto per protagonisti alcuni stranieri che si sono accoltellati in vicolo Brovedan accanto alla chiesa di San Giacomo. Tutto è successo poco prima delle 18 del pomeriggio di ieri e gli esiti sono stati drammatici. Un minore non accompagnato colpito all’addome e ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Udine e un altro ferito al braccio. Mezz’ora più tardi, in via Carducci, un altro ragazzo straniero è stato accoltellato e ricoverato in condizioni serie in emergenza. Due episodi accaduti un sabato pomeriggio, in pieno giorno. Ormai la città è risucchiata dalla violenza. Mai prima d’ora si erano verificate aggressioni cosi frequenti e drammatiche. La gente è in angoscia, non si sente sicura. Il comune non riconosce le indennità alla polizia locale e i delinquenti scorazzano con una disinvoltura impressionante. La testimonianza di un residente è esemplare: «C’è da aver paura a tornare a casa, questi ragazzi ti insultano, ti provocano. E poi sporcano con deiezioni e vomito. Temo soprattutto per i miei figli, quando devono rientrare a casa. La situazione era migliorata quando passavano costantemente le guardie giurate. E sarebbe bene che percorressero il vicolo anche le pattuglie delle forze dell’ordine, senza fermarsi a piazza San Giacomo. Chiediamo solo questo». Richieste che cadono nel vuoto se nemmeno uno dei leader dell’opposizione e appartenente a un partito che dell’ordine e della disciplina (Fratelli d’Italia) ne ha fatto i capisaldi, se la ride con il vice sindaco Venanzi. Qual’è l’intesa negoziata fra i due “vecchi amici” a palazzo Morpurgo ieri pomeriggio? Il capogruppo Vidoni ha sorvegliato attentamente sulle operazioni. La trattativa si saldava fra un accordo per “temperare” le sconsideratezze dell’assessore Marchiol e un giro di vite sui migrantes ospitati nelle strutture di Udine. La città brucia e Croatto se la ride. I palazzinari, visto il crollo del valore degli immobili nel centro storico di Udine, osservano.