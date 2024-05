Mario Raggi assolto

Assolto con formula piena l’ex presidente della Net di Udine Mario Raggi. Venerdì 17 maggio la Cassazione lo ha assolto perché il fatto non sussiste nell’ambito del processo che lo vedeva imputato per bancarotta fraudolenta nell’ambito del buco finanziario di Fingestim Srl, società specializzata in leasing immobiliare fallita nel 2010. Una vicenda giudiziaria che si è protratta per quattordici anni, durante i quali Mario Raggi, allora presidente Net, indicato dalla Lega e dall’amministrazione Fontanini, dovette rinunciare all’incarico perché condannato nei primi due gradi di giudizio.