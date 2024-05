SaporiMinori Exxx…Polzive!!! Il Governo boccia Sapori di Pro Loco di Codroipo. Il ministro Lollobrigida si tiene alla larga dalla festa gastronomica friulana. L’ombra di Grado sul parco dogale.

Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare del governo Meloni ha trascorso quasi tutta la giornata di ieri in Friuli. In mattinata è stato ospite della Coldiretti a palazzo D’Aronco di Udine e nel pomeriggio è sceso fino a Fossalon, nel cuore della pineta di Grado, e precisamente all’agriturismo “Al Tetto Verde“, per sostenere la candidatura a sindaco di Giovanni Bredeon. Si vota l’8 e il 9 giugno. Il ministro era accompagnato dall’assessore regionale Scoccimarro, dal vice presidente della regione Fvg Mario Anzil, dai parlamentari Rizzetto e Tubetti e da un gran numero di gradesi. La coalizione che porta Bredeon è composta da tre liste: Fratelli d’Italia, Coraggio Italia e dalla civica “Uniti per Grado”. Tutte di area centrodestra in rotta di collisione con la candidatura di Roberto Marin che è sostenuto da Forza Italia e dalla Lega. L’intelaiatura di queste coalizioni ha consigliato al ministro di stare alla larga dall’inaugurazione di “Sapori di Pro Loco”, kermesse gastronomica che si tiene a villa Manin di Passariano (Ud). La dichiarata esposizione dell’assessore regionale Bini al suo candidato Roberto Marin durante le celebrazioni dell’apertura della stagione balneare a Grado, ha consigliato al ministro Lollobrigida di stare alla larga dagli avversari politici sull’isola. E il ministro Lollo ha tirato un pacco atomico all’assessore Bini. Le sue dichiarazioni non sono bastate a convincere il ministro. «Le pro loco non sono solo artefici delle tipiche feste di paese ma che costituiscono il “collante” del tessuto sociale di una comunità, “sentinelle” del territorio sempre presenti, capaci di attivarsi subito in caso di necessità, come è accaduto durante la pandemia». Niente da fare la lacerazione è assai profonda, le urne daranno l’esito.