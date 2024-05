SalisManettaris Exxx…Polzive!!! La cacciatrice difascisti annuncia querela contro il direttore de “Il Tempo”. Lui replica: “Uso politico della giustizia è prassi della sinistra”. Ma è sicuro?

Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, una volta che la notizia è stata pubblicata da un’agenzia di stampa rispetto all’ipotesi di querela ha osservato: «Ne sono onorato, uso politico della giustizia è prassi della sinistra». Il direttore centra un argomento strutturale che in questi giorni sta devastando il centrodestra friulano impegnato a scrivere esposti in Procura, segnalazioni, sospetti, veleni e tutto l’armamentario giudiziario che la sinistra ha usato e usa tutt’oggi per sconfiggere la destra che trionfa alle elezioni. La sinistra non vince? esposti. La destra non vince a Udine? esposti.

Nel merito, Cerno è un gigante e afferma quei principi liberali, laici, occidentali che fondano le grandi democrazie. Separare bene gli ordini. E restare più lontani possibile dalle tentazioni manettare. Per questo motivo il direttore de “Il Tempo” ha ragione da vendere. I legali della maestra, candidata con Avs alle elezioni Europee, subito dopo la sua scarcerazione, hanno dichiarato che valuteranno con la propria assistita la possibilità di querelare il direttore de Il Tempo e i giornalisti che nei giorni scorsi hanno firmato gli articoli sulla concessione dei domiciliari, visto che – viene riferito dagli avvocati all’Ansa – “gli articoli pubblicati nei giorni scorsi con espresso richiamo in prima pagina”. I legali, nel comunicato, sottolineano “il carattere diffamatorio degli articoli (ma anche le immagini a margine) con titoli come ‘Grand Budapest Hotel’”. “Si arriva addirittura a parificare la recente concessione della misura degli arresti domiciliari dopo oltre 15 mesi di carcere ad una vacanza in un albergo di lusso in quel di Budapest. E a denigrare ancora una volta la sua posizione di antifascista”, concludono i legali di Ilaria Salis. Il direttore risponde: «uso politico della giustizia è prassi della sinistra». Il direttore lo ribadisce.