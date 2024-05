CartaStraccia Exxx…Polzive!!! Continua l’agonia dei quotidiani. Nessun segnale di ripresa nel mese di marzo: Il Piccolo sotto le 10mila copie cartacee; Messaggero Veneto vicinissimo alla soglia rossa delle 20mila. Il Gazzettino e Nuova di Venezia nell’abisso. Lieve ripresa per Repubblica. Le nuove assunzioni al Messaggero Veneto. Il Tempo diretto da Cerno è fermo a 6.300 copie.

Accertamenti diffusione stampa rende noti i valori delle vendite dei giornali, cartacei e formato digitale, del mese di marzo. Prosegue la condizione di crisi che ormai da mesi sta mordendo il settore. Per quanto riguarda i quotidiani del gruppo Nem di Enrico Marchi e soci, la fase è decisamente negativa. Rispetto al mese di febbraio nessun segnale di ripresa. Anzi, in alcuni casi si registrano dei peggioramenti, malgrado i fatti di cronaca. Partiamo da Il Gazzettino, storico quotidiano del nord est la cui china precipita progressivamente, di mese in mese. L’edizione cartacea marca 26.500 copie al giorno (erano 27mila a febbraio); digitale+cartacea 43.900 (43.800 febbraio).

Messaggero Veneto edizione cartacea, 21.500 (21.600 a febbraio) vicinissimo alla linea rossa delle 20mila copie. Cartaceo+digitale 26.100 (lieve rialzo da 25.700).

Il Piccolo di Trieste resta stabile a 9.450 copie cartacee vendute al giorno che, sommate al digitale, raggiungono la cifra di 13.000; 200 copie in più del mese di febbraio.

La Nuova di Venezia 3.850 copie dell’edizione cartacea vendute; + digitale 4.580. Indicatori stabili come a febbraio.

Corriere delle Alpi 3.100 cartaceo + digitale 3.900. Nessun rilievo rispettto al mese precedente.

Il Mattino di Padova 9.000 copie cartacee vendute. 200 in meno rispetto a febbraio; + digitale 10.600, stesso dato di febbraio.

Rispetto ai quotidiani nazionali, da segnalare il rialzo di Repubblica che tocca le 70mila copie cartacee (68.400 a febbraio); + digitale 150mila. Erano 146.400 a febbraio. In testa alle vendite dei quotidiani nazionali si conferma il Corriere della Sera, 121.300 copie nell’edizione cartacea che, sommate al digitale raggiunge 230.800. Nessuna variazione sostanziale rispetto al mese precedente. Il quotidiano della destra romana Il Tempo, diretto da Tommaso Cerno si ferma a 6.300 copie cartacee + digitale 7.300.

Riguardo al Messaggero Veneto e Piccolo, da segnalare le nuove assunzioni nel quadro del rinnovato team. Entrano nella redazione de Il Piccolo: Francesco Bercic, Francesco Codagnone, Laura Tonero e Valeria Pace.

Alessandro Cesare, Maura Delle Case, Edoardo Anese e Massimo Pighin sono assunti al Messaggero Veneto. Maria Ducoli ed Elia Cavarzam alla redazione web. Le nuove assunzioni rientrano nel piano del ricambio generazionale sottolineato alla presentazione del progetto Nem dal direttore Luca Ubaldeschi. Dal Messaggero Veneto sono in uscita: Nanut, Fontana e D’Argenio (a luglio).