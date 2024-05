FratelliD’Europa Exxx…Polzive!!! Rizzetto suona la carica ai BenitoRemix: Siamo il partito che ama la concorrenza e la competizione. No alle quote rosa e protezioni varie. Le indicazioni per Bruxelles: Meloni, Ciriani e Olivetti.

Alla soirée elettorale di Fratelli d’Italia che si è celebrata ieri sera al città fiera di Martignacco (Ud) ha partecipato l’intero stato maggiore del partito. Il ministro Ciriani, il vice presidente Anzil, l’onorevole Rizzetto, i consiglieri regionali Treleani, Balloch e Maurmair; i consiglieri comunali Govetto, Canciani, Chiappo, Giau, e Vidoni, il candidato Alessandro Ciriani e tantissime sostenitrici e sostenitori. In un clima di festa e ottimismo il presidente di commissione Rizzetto ha condotto la serata e tenuto a sottolineare che Fratelli d’Italia «ama la concorrenza e la competizione; abbiamo 2 ottimi candidati per le europee. Vi consiglio di votare così: Meloni, Ciriani e Olivetti. Siamo una grande famiglia e non abbiamo bisogno di quote rosa o di condizioni di candidature protette. Vince chi prende più voti». Gli fa eco il ministro Ciriani: «Nessuno avrebbe scommesso che una giovane donna come Giorgia sarebbe diventata premier. Allora abbiano fatto un miracolo e vogliamo ripeterlo per le europee. Giorgia Meloni è una rockstar. Dobbiamo ricordarci che gli elettori ci hanno votato perché rappresentiamo la cultura del lavoro, dell’impresa e del sacrificio». Dopo il ministro ha preso la parola la candidata Anna Olivetti, 46 anni, laureata in Farmacia e, dal 2013, titolare della Farmacia San Nicolò a Gorizia. Dal 2021 è presidente di Federfarma di Gorizia. Impegnata nella formazione dei farmacisti del territorio, Olivetti si occupa pure di azioni a tutela delle donne vittime di violenza. «Vengo dal territorio, non dalla politica – ha esordito – ma non mi sono tirata indietro quando mi è stato proposto questo percorso. Lo faccio per l’Italia e per le donne. Il mio impegno sarà per la concretezza». Tra i temi affrontabili in ambito europeo, per Olivetti ci sono la sicurezza dei brevetti farmaceutici, la carenza di farmaci, la creazione del fascicolo sanitario europeo per «la garanzia di un’assistenza sanitaria adeguata e omogenea», le norme sull’antibiotico – resistenza e molto altro». Ha chiuso la kermesse il sindaco candidato Alessandro Ciriani che ha ricordato quanto sia importante il voto delle europee: «Questo voto è cruciale perché l’Europa decide sulle nostre vite, sulla resistenza delle nostre imprese e delle nostre istituzioni. Il processo riformatore di Giorgia Meloni è premiato dai dati, dai numeri. E questa Europa governata dai socialisti non ci piace. Siamo di fronte a una struttura burocratica, decadente, senza un’anima. Dobbiamo avere l’orgoglio di appartenere ad una storia, un’identità italiana. Oggi i francesi e gli olandesi hanno un potere contrattuale, nei confronti della commissione europea, maggiore del nostro. Vogliamo – prosegue Ciriani – un’Europa che non entri nella vita quotidiana dei singoli cittadini e che invece si preoccupi della difesa dei nostri confini e la gestione dell’immigrazione. Scandalosa la vicenda delle direttive cervellotiche che penalizzano interi settori produttivi. Tutti hanno visto la protesta dei trattori di mezza Europa per far comprendere a Timmermans e ai suoi soci che queste direttive erano contro la realtà. Come le direttive sulle case green con progetti impossibili da realizzare che perfino il centrosinistra lo ha riconosciuto». Quella di oggi sarà un’altra giornata senza respiro per i candidati e per i vertici del partito di Giorgia Meloni. In mattinata è previsto l’arrivo a Udine del ministro Lollobrigida, poi filerà a Grado per la campagna elettorale e a Villa Manin per l’inaugurazione di “Sapori di Pro Loco”. La chiacchiere stanno a zero.