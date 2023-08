UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Lo spaccio non va in vacanza. Rissa multiculturale di fronte all’Aedis di viale 23 marzo. Residenti esasperati. Video bollente.

Il mercato non va in vacanza e nemmeno gli attori. Che questo pomeriggio si sono menati di fronte all’Aedis, la cooperativa di Lisco che ospita minori non accompagnati in viale 23 marzo, poco prima di piazzale D’Annunzio. Secondo alcuni automobilisti, incolpevoli testimoni, la scena vista oggi non è inusuale, quasi tutti i pomeriggi bande di stranieri di tutte le razze si pestano come animali. Gli stessi residenti vivono imprigionati in casa. All’origine delle risse, la miseria dello spaccio di stupefacente di bassa qualità, prostituzione maschile e femminile e refurtiva. Udine far West.