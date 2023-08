MortacciVannacci Exxx…Polzive!!! Il Mondo al Contrario che divide il centrodestra e apre le crepe tra i i Patrioti. Rizzetto: “Sto con Crosetto”. Dreosto: “Prima di condannare devo leggere il libro”. Gava: “Ognuno deve essere libero di dire ciò che vuole”.

Salvini, Donzelli e Alemanno stanno col militare. Gli altri fanno i cerchiobottisti. “Il mondo al contrario” del generale Vannacci è un fenomeno clamoroso che, in un battibaleno, ha fatto saltare tutte le bardature del mercato tradizionale. E la sinistra Ztl ha perso la testa. Il problema non è tanto sui contenuti cui ormai gli italiani non ci fanno neanche più caso (vuoi mettere il caso Segre-Seymandi?), quanto la rivoluzione culturale che il libro ha provocato. E’ già un successo pur senza un editore. Non è in libreria, lo trovi on line e nessuno può impedirne la vendita. Rivoluzione liberista, cristallina e benvenuta, prima che culturale. Pensiamo che l’anima di Antonio Martino stia danzando allegramente un rock ‘n roll in coppia con quella di Margaret Thatcher. Dunque, “Il mondo al Contrario” è diventato un fenomeno culturale, economico, politico, di marketing e di azzeramento delle intermediazioni, al punto da essere condannato prima ancora che venisse letto. Un caso che, per quanto ci riguarda è politico. Prendiamo un brano. Capitolo IX, quello su “Pianeta LGBTQ+++”. Vannacci riporta la vicenda del carabiniere che si sposa con un collega: «Lo scalpore suscitato dal recente video del barbuto carabiniere in grande uniforme convolato a nozze col suo compagno è stato molto più diffuso del prevedibile con solo una percentuale molto esigua di compiacenti in nome del progresso, della parificazione e della qualificazione di “normalità” di certi rapporti (…). Esibizioni che diventano fastidiose quando vogliono a tutti i costi essere parificate e considerate normali». Per Vannacci i gay non dovrebbero partecipare ai concorsi per entrare nelle Forze Armate. «E’ difficile pensare che non esista una potente lobby gay che funga da guida e da regia e attribuire tutto quanto è accaduto negli ultimi lustri al caso, alla coincidenza ed alla casualità». Per la Lega un assist formidabile da usare contro gli alleati. Salvini, si è già intestato gran parte delle tesi espresse sul libro: “Se il generale scrive qualcosa che non ha niente a che fare con segreti di Stato o con il suo lavoro, ed esprime dei suoi pensieri nero su bianco, ha il dovere e il diritto di farlo”. E il leader del Carroccio fa sapere di una telefonata “molto cordiale” tra lo stesso Salvini e il generale Vannacci. Crosetto invece ha condannato il contenuto e rimosso il generale dall’incarico: “Sono intervenuto da rappresentante delle istituzioni per cercare di spegnere le polemiche sul nascere”. Una vicenda che riapre un confronto molto teso fra Lega e Fratelli d’Italia, fra Salvini e Meloni (che non si pronuncia) con riflessi anche a Nordest. Il consigliere regionale Alessandro Basso, di Fratelli d’Italia, riferisce che lo sta leggendo e che appena finito darà un giudizio. Rizzetto si affida all’intervista del ministro Crosetto apparsa oggi sul Corriere della Sera (“Non ho preso una decisione politica, sono ministro della Difesa e devo rispondere al capo dello Stato e del Governo”). Dreosto, fedelissimo di Salvini è sintetico: “Come ha detto il segretario le condanne a priori non mi piacciono, anch’io leggerò il libro prima di dare un giudizio”. Più esplicita la vice ministra Vannia Gava: «Anch’io la penso come Salvini, nel fine settimana prenderò il libro, poi mi esprimo. In linea di principio ognuno può e deve essere libero di dire e scrivere ciò che vuole». Intanto Venerdì pomeriggio a Lignano Pineta i Patrioti si danno appuntamento alle “Frecce” per fare il punto politico sui chiarimenti in maggioranza regionale dopo la vicenda Jalmicco e la cittadella dello sport di Lignano. Parteciperanno: Anzil, Scoccimarro, Rizzetto, Candotto, Basso, Giacomelli e Treleani.