GreetingFromMeeting Exxx…Polzive!!! Bini inaugura il trittico friulano a Rimini e strizza l’occhio alla Lega: “Vantaggi dall’autonomia differenziata”. Domani atteso Fedriga; giovedì il grillino Stefano Patuanelli.

E’ iniziato domenica e andrà avanti fino a venerdì 25. E’ la 44esima edizione del “Meeting” di Rimini che quest’anno si snoda attorno al tema dell’amicizia nel suo significato più profondo, nella sua forza generativa, nelle sue origini e nelle sue prospettive per l’esistenza di ogni uomo e per la costruzione di una nuova socialità. Parteciperà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (venerdì ore 12). Di livello la pattuglia dei friulani la cui partecipazione è stata inaugurata ieri pomeriggio in sala Neri da Sergio Bini. L’assessore regionale al turismo ha partecipato al convegno: «L’Europa degli stati o L’Europa delle regioni?» in cui si è sviluppato il dibattito sulle due proposte di riforma costituzionale attualmente in discussione; l’una volta a ristabilire la sovranità nazionale contro quella europea, l’altra a introdurre il cosiddetto “regionalismo differenziato”. Bini ha rimarcato: «Il coordinamento svolto dallo Stato è fondamentale, ma non dobbiamo dimenticare che le Regioni dispongono degli strumenti, delle competenze e dell’autorità per essere attori di livello nel panorama europeo. Credo che su questo livello si giochino non solo il successo dell’autonomia differenziata». Un passaggio decisivo che dimostra un evidente appoggio alla proposta di Salvini fondamentale per la tenuta della maggioranza in questa legislatura. Assieme all’esponente della giunta Fedriga, sul palco di Rimini c’erano: Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche; Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria; Mario Tonina, Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento. Domani in Auditorium alle ore 17 il presidente Fedriga parteciperà al convegno: “Quale Stato e quali Regioni?”, con Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia. Giovedì 24 alle ore 19 sarà la volta del senatore triestino Stefano Patuanelli invitato a discutere di riforme istituzionali in sala Neri con Francesco Boccia, Senatore, Presidente del Gruppo Partito Democratico; Maria Elena Boschi, Capogruppo alla Camera dei Deputati, Italia Viva; Tommaso Foti, Capogruppo alla Camera dei Deputati, Fratelli d’Italia; Maurizio Lupi, Presidente Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà; Nazario Pagano, Deputato al Parlamento Italiano, Presidente della I Commissione, Forza Italia – Berlusconi Presidente – Ppe; Massimiliano Romeo, Capogruppo al Senato della Repubblica, Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Modera Paolo Del Debbio, Giornalista, Conduttore tv e docente di filosofia alla Iulm.