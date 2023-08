CarceriFriulane Exxx…Polzive!!! Via libera all’apertura del cantiere del penitenziario di San Vito. Costo 45 milioni, ospiterà 300 detenuti. Il castello di Pordenone sarà restituito al comune.

La notizia era scivolata a margine della conferenza stampa di mercoledì scorso a Udine dove l’Associazione Nessuno Tocchi Caino (Zamparutti, D’Elia, Santarossa) e il presidente delle Camere Penali Raffaele Conte avevano illustrato ai giornalisti il dossier sulle visite alle prigioni di Udine e Tolmezzo. Oggi la conferma. L’avvocatura generale dello Stato si è espressa favorevolmente sull’adeguamento dei prezzi richiesto dalla ditta Pizzarrotti, (subentrata nell’appalto) incaricata di realizzare l’opera. E’ stato rimodulato il quadro economico originario portando l’impegno di spesa a circa 45 milioni di euri. L’intesa raggiunta con la Direzione generale dell’edilizia ha permesso di sbloccare definitivamente la vicenda del penitenziario di San Vito al Tagliamento dopo un lungo periodo di stallo. Il nuovo carcere, come si legge su “Il Gazzettino”, sorgerà nell’ex caserma Dall’Armi. Sarà un caso ma l’idea della caserma anticipa la direzione auspicata dal ministro Nordio, quella di utilizzare gli edifici dismessi per ospitare i detenuti con carichi di pena piuttosto minori. Il sindaco Alberto Bernava appare soddisfatto e commenta: “Finalmente con la realizzazione di questa struttura si potrà chiudere l’esperienza del carcere in centro città a Pordenone e riqualificare una zona molto importante che non deve essere destinata ad una prigione ma a tante attività sociali”. Il nuovo istituto penitenziario avrà una capienza di circa 300 detenuti. Durata prevista dei lavori 540 giorni. Nelle 5 case circondariali del Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Udine, Trieste, Gorizia, Tolmezzo), sono ospitati 598 detenuti per una capienza di 476. L’unico carcere che non presenta problemi di sovraffollamento è quello di Pordenone: 28 detenuti su una capienza di 38.