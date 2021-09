Una rissa violentissima scoppiata fra stranieri stasera in via Roma a Udine. Ormai la zona é nelle mani dei clan di afghani e pakistani che si contendono il mercato dello spaccio e ogni tanto alzano il gomito o tirano spinelli come fossero sigarette elettroniche. Due feriti sono rimasti sul campo fra cui anche una ragazza dell’est. Per sedare la rissa sono intervenute ben 7 pattuglie fra Polizia, Carabinieri e Polizia locale.