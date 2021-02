UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Fontanini Dimettiti. Pomeriggio di ordinaria follia: Una decina di stranieri si mena in pieno centro. Certificato il fallimento degli ortolani. Fratelli D’Italia prende le distanze dal sindaco. Zanolla se la prende col Questore. Forza Italia delusa, Bertossi affonda. Esclusivo.

Tafazzi-CentroDestraFvg diffonde un video contro se stesso. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pittioni tuona. «Io non accetto più questa situazione e prendo le distanze da chi dice che a Udine va tutto bene!».

Fino a ieri le risse fra stranieri si consumavano solo nell’area di via Roma e zone limitrofe. Da oggi le randellate, i pugni, i tavolini e le sedie che volano, si registrano anche in pieno centro. E’ quanto é capitato questo pomeriggio verso le 5. Almeno una decina di Pashtun si sono radunati in via Veneto per una spettacolare resa dei conti. I filmati in rete girano come trofei. Il paradosso della vicenda è che sono proprio esponenti di centrodestra locale destra a diffonderli. Un segnale alla Lega: così non va. L’assessore alla sicurezza (Ciani, cocco del sindaco) é inadeguato. Una figura di merda stellare che certifica la fine, il tramonto della giunta Fontanini. Basta scuse, il degrado è sotto gli occhi di tutti. Un disperato Zanolla, involontariamente, lo sottolinea invocando il Questore. Ma i vigili?… il comandante Del Longo, il vice Cisilino, lo zoppetto Dri, armati di peperoncino, dove si sono imboscati? Zanolla tenta l’arrampicata sugli specchi e schiva le responsabilità della sua coalizione: “Mi piacerebbe sapere se il Questore ha visto questo video e quale sia il suo pensiero in merito. Mi piacerebbe sapere che tipo di provvedimenti ha preso per evitare questi fatti in centro, di giorno, in piena pandemia”. Stefano Cecotti di Forza Italia osserva: “E’ questa la mia città?”. The End, nel peggiore dei modi.