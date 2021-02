Il virologo Roberto Burioni contro la friulana Sandra Gallina.

Sandra Gallina è friulana originaria di Buja.

Due curricula a confronto per sintetizzare, in maniera brutale, l’andamento delle vaccinazioni in Europa e nel Regno Unito. È il virologo Roberto Burioni a scatenare una nuova polemica sulle differenze, evidentissime, tra l’andamento lento delle vaccinazioni in Europa, tra ritardi nelle consegne dei vaccini e approvazioni arrivate con lentezza, e il Regno Unito di Boris Johnson che invece procede a passo velocissimo.

Da una parta Sandra Gallina, l’italiana scelta dal commissario europeo Ursula Von der Leyen per negoziare i contratti, dall’altra la britannica Kate Bingham. “A sinistra – scrive Burioni sui social pubblicando due cv – la persona che ha trattato per l’acquisto dei vaccini per l’UE. A destra la persona che ha trattato per l’acquisto dei vaccini in UK. Trova le differenze”.

Differenze evidentissime ad un occhio anche inesperto. In un thread sulla questione Burioni ricorda infatti come “la funzionaria che ha condotto la trattativa dell’EU per i vaccini è laureata alla scuola interpreti e ha avuto a che fare per la prima volta con la sanità nel luglio 2020. Prima si occupava di agricoltura e pesca. Non è questa l’EU che voglio”.