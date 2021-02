MesateComunaliFvg Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Martignacco (Ud) tuona: Tiriamo troppo poco. In un comune di 7.000 abitanti prende meno del sindaco di Forni Sopra (1.000 abitanti), la minoranza interroga. Il caso Forni di Sotto, 600 abitanti. Esclusivo.

Dopo che su queste pagine sono stati pubblicati i compensi e i rimborsi spese del sindaco di Forni di Sopra, e la riduzione del 25 per cento degli amministratori del comune di Staranzano 〈Go〉, il tema delle mesate agli amministratori è tornato alla ribalta. Occorre dire che il sindaco di Gemona, Revelant sta conducendo una protesta un sede di Consiglio delle autonomie per rivedere all’insù i parametri delle indennità dei sindaci del Friuli VG.

Ma quanto tira per esempio, il sindaco di Martignacco 〈7.000 abitanti〉? Come viene riportato dal MV di oggi, il suo compenso è fissato dalla regione in 1.945 euri mese più TFR. Quanto tira invece il suo collega di Forni di Sopra 〈1.050 abitanti〉 Marco Lenna? Il già sindaco di Forni di Sotto raggiunge e supera i 2.000 euri mese ai quali va aggiunta una media di 1.000 euri-mese di rimborsi spese per trasferte che il sindaco di Martignacco non si sognerebbe mai di chiedere. Totale oltre 3.000 euri. A Forni di Sotto 〈600 abitanti〉, il sindaco Coradazzi tira 1.200 euri-mese. Anche per il primo cittadino di Forni di Sotto la pratica dei rimborsi spese è disinvolta. Nel 2019 si è fatto rimborsare 2.440 euri. I praticoni delle valli s’inventano l’escamotage del rimborso per arrotondare le mesate, oltre ai decreti di incarico fra vice sindaco e sindaco.

Sul tema dei rimborsi spese per viaggi del sindaco di Forni di Sopra, Marco Lenna, la minoranza ha elaborato un documento di interrogazione al primo cittadino in cui si chiede la specifica delle missioni compiute nel 2020. L’importo rimborsato è stato pari a 10.300 euri. Carnia infetta, Regione malata.