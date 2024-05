UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Piano sicurezza già fulminato. La Polizia Locale “sfiducia” il comandante Del Longo e il sindaco De Toni: Non siamo carne da macelloCazzo! Pagateci le vecchie indennità. Chi ha deciso di ampliare orario di apertura del presidio di via Leopardi? La durissima circolare della Prefettura contro l’ufficio gestione risorse umane. Dilagano i delinquenti

Il 20 maggio scorso, la Prefettura di Udine ha inviato una circolare all’Ufficio Risorse Umane del comune di Udine in cui si “Comunica che il Ministero dell’Interno ha disposto i fondi per i Servizi di Ordine Pubblico, spettatanti agli aventi diritto per il 2023 (…). Periodo non liquidato: aprile-dicembre 2023″. Perché il comune di Udine non paga le indennità? Occorre dire che è proprio il datore di lavoro che obbliga i suoi dipendenti a compiere determinati servizi. E la giustificazione avanzata nei mesi scorsi che le indennità non sarebbero cumulabili, non regge. Si è appena concluso un nuovo briefing con Del Longo e alcuni esponenti di maggioranza in cui sono volate urla e pugni sul tavolo: Rivedere il servizio. Come si vede, si naviga a vista. E i cittadini soccombono.

Il grado di paranoia del comando rispetto all’emergenza sicurezza in Friuli è altissimo. L’amministrazione De Toni tratta la Polizia Locale come carne da macello. E’ ben vero che in Friuli, la sinistra Ztl del CampoSanto di Schlein-Conte ha tolto la maschera: ignora le istanze dei lavoratori. Ecco perché ha perso a Monfalcone e perderà anche a Udine. Dal canto loro, gli agenti dimostrano un attaccamento al Corpo e alla città esemplari. Testimoniato dall’orgoglio con cui innalzano al cielo il gonfalone. Vedi foto.

Tuttavia tanta dedizione è ignorata dai vertici del comando (Del Longo giunto a Udine per volere di Fontanini) e dalla maggioranza che guida il comune. La città è invasa da orde di manigoldi che aggrediscono e rapinano persone e negozi con una frequenza impressionante. I cittadini hanno paura. E i rimedi dell’amministrazione De Toni sono quelli di ampliare l’orario di apertura del presidio di viale Leopardi dalle 18 e fino alle 24. A sopportare l’onere e i rischi di tale servizio (considerata la zona e l’orario) saranno, come sempre, gli agenti della Polizia Locale. Benché nel 2021, ai tempi di Vestaglia-Fontanini, il comandante Del Longo avesse puntualizzato per iscritto che “per ogni turno è prevista la presenza di un ufficiale”. In realtà raramente gli ufficiali si sono presentati nel Presidio, mai visti, a parte la presenza di Giuseppa Florio, e i semplici agenti sono, di fatto, gli unici punti di riferimento per i cittadini. Il Comando non ha mai verificato o preteso il rispetto della direttiva da parte degli ufficiali. Viene poi in mente il recentissimo episodio di aggressione ad un collega in via Buttrio. Questo collega è un collega “anziano”, con più di vent’anni di servizio alle spalle. Cosa potrebbe accadere invece ai colleghi di fresca o freschissima nomina comandati in Presidio in ore in cui gli episodi di violenza (risse, spaccio, abuso di alcool) si moltiplicano esponenzialmente, lasciati senza il supporto di un ufficiale; mandati allo sbaraglio privi di adeguata formazione (si apprende che alcuni di loro solo tra qualche giorno potranno finalmente, dopo più di un anno, ricevere i primi rudimenti sull’uso – per esempio – del bastone estensibile); lasciati senza adeguati DPI (ad alcuni di loro sono stati distribuiti solamente guanti invernali ma sono tutt’ora privi di guanti antitaglio; altri – per la propria incolumità – hanno preferito acquistarsi autonomamente corsaletti protettivi da indossare sotto la polo – anche questa spesso ricevuta grazie alla generosità dei colleghi più anziani, stante il cronico ritardo negli acquisti da parte dell’apposito ufficio). Quindi (periodo elettorale?), il Comando ha deciso questa riformulazione dell’orario di lavoro/servizio, come al solito vedendo nel personale (quasi tutto ormai neoassunto o, al massimo, con cinque/sei anni di servizio alle spalle) carne da cannone sotto ogni punto di vista. Soprattutto, mettendo in secondo piano la sicurezza e, considerando i recenti sviluppi, anche la giusta remunerazione! Se l’andazzo fin qui seguito continuerà, se chi doveva vigilare continuerà a non vigilare, essendo il primo a non fare rispettare le proprie disposizioni, è facile pensare che anche in questo frangente (18:00 – 24:00) si farà del tutto pur di non turbare lo svolgimento della serena vita famigliare dei cosiddetti “ufficiali”!. Udine-Caracas. Allarme sicurezza in città.