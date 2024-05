ComuniUnitiDelMedioFriuli Exxx…Polzive!!! Il sindaco Claudio Violino infiamma la platea del convegno sul Medio Friuli organizzato dal Polo Civico: Presentiamo la Comunità del Medio Friuli. Ente intermedio che supera il concetto antiquato delle province. Chiamiamolo mandamento. Tonutti: Stiamo diventando una parte dell’Europa, migliore del Triveneto. Il Codroipo ha ingaggiato il nuovo allenatore.

Alto il numero di partecipanti ieri sera al convegno sul Medio Friuli organizzato dal “PoloCivico” di Codroipo al Gran Bistrot “Alla Nazionale” e moderato da Paolo Mosanghini del “Messaggero Veneto”. Titolo: “Medio Friuli una Comunità capace di costruire il futuro“.

I lavori sono stati aperti dal sindaco Guido Nardini e seguiti da molti amministratori dell’area centrale del Friuli. Si sono notati il consigliere regionale del Patto Massimo Moretuzzo, il sindaco di Camino Locatelli, il consigliere comunale Ganzit, il forzista Castellani, la presidente Comisso, gli assessori Daniele Cordovado, Alberto Soramel e Giorgio Turcati, il consigliere comunale Beppino Turco, la meloniana Valeria Grillo, il capogruppo della Lista Polo Civico a Codroipo Soramel, il sindaco di Bertiolo Viscardis, il vice sindaco Giacomo Trevisan e molti candidati alle prossime comunali. Sui futuri amministratori e sui loro impegni ha sviluppato il suo ragionamento il sindaco di Mereto di Tomba Claudio Violino. E’ stato l’intervento più intenso della serata. Quello che ha fatto riscoprire lo splendor delle Furlane bandiere e pitturato l’assessore regionale Roberti. Il sindaco di Mereto si è rivolto in particolare ai candidati nei comuni del Medio Friuli per invitarli a riflettere sul grande progetto anticipatore dell’assetto degli enti locali della regione. Incalza Violino: «Voi, vi impegnate o no, se sarete eletti, a fare la Comunità del Medio Friuli? La vostra risposta è determinante, altrimenti giochiamo a birilli. Guardate – ammonisce – siamo nell’ambito socio assistenziale perché dobbiamo! perché ce lo ha imposto la regione…, altrimenti saremmo scappati anche da lì! visti i bilanci e l’assetto che è sempre stato sbilanciato in favore di una componente della Comunità del Medio Friuli. Ha senso oggi – si chiede Violino – parlare di Comunità? Visti i tempi forse avrebbe più senso rispolverare il modello del vecchio mandamento. Dobbiamo dare una visione politica del Medio Friuli per contare in Regione sennò pesano di più Udine o Cividale o Pordenone. Questo è il tema che va affrontato e sul quale dobbiamo interrogarci subito». A dare man forte all’ex assessore regionale è intervenuto Giancarlo Tonutti l’ideologo del “Polo Civico”. «Ricordiamoci – osserva l’ex sindaco – che l’A&T2000 l’abbiano fondata noi. In questo momento è necessario ri-pensare la politica che non è più basata sul singolo partito, oggi è molto più importante che si affaccino ragionamenti legati al territorio. Troviamo idee, cose comuni altrimenti rimaniamo fermi. Ricordiamoci – conclude Tonutti – che noi siamo una parte del Friuli e stiamo diventando una parte dell’Unione Europea che è comunque meglio del Triveneto». Così mentre a Trieste l’assessore evoca il tema dell’autonomia e che lo Statuto speciale è una carta fondamentale per la nostra regione e ci pone dinnanzi a un futuro di continui aggiornamenti, a Codroipo non si fanno molti scrupoli e mettono a terra le grandi riforme. Area vasta e pedalare. Al termine dei lavori, durante il brindisi intestato “Al Mandamento” non poteva mancare lo sport del “Mandamento del Medio Friuli“. Il nuovo allenatore del Polisportivo Codroipo che milita in eccellenza è Fabio Pittilino. Perché è stato cacciato il precedente? malgrado il 4°posto raggiunto in campionato? Per fortuna dei promotori della serata, il calcio marcio non era in scaletta.