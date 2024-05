MartinaLibera Exxx…Polzive!!! Regione crudele: La 49enne triestina affetta da sclerosi multipla chiede che le venga riconosciuto il diritto al sucidio assistito. L’Azienda sanitaria nega. C’è il via libera di una clinica svizzera. Costretta ad andare all’estero.

L’appello della donna: «Mi impediscono di morire col sorriso». Regione Fvg crudele, ideologica, impietosa e codina. Martina Oppelli, 49 anni di Trieste, tetraplegica, affetta da sclerosi multipla, ha diffidato l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) dopo il diniego alla sua richiesta di accesso al “suicidio medicalmente assistito”, legale in Italia a seguito della sentenza Cappato. E in un video appello al Parlamento reso noto con l’Associazione Luca Coscioni dichiara che presto potrebbe essere costretta ad andare in Svizzera per accedere alla morte volontaria assistita. Perché costringerla ad andare all’estero? Il monito del ministro Nordio rimasto inascoltato (“La Corte Costituzionale oggi richiama l’attenzione del legislatore sulla necessità di risolvere situazioni che non sono state ancora risolte: pensiamo, prima fra tutte e forse la più lacerante, alla questione del fine vita”). La donna ad agosto 2023 aveva inviato la richiesta di verifica delle condizioni per accedere alla morte volontaria assistita alla ASUGI ma, dopo essere stata visitata dalla commissione medica multidisciplinare a ottobre 2023, non aveva ricevuto alcuna risposta. Dopo una serie di solleciti, l’ASUGI comunicava di non poter accogliere la richiesta perché mancherebbe il requisito del trattamento di sostegno vitale. A febbraio 2024 Martina Oppelli, assistita dal collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni (composto dagli avvocati Filomena Gallo, Francesca Re, Angioletto Calandrini e Alessia Cicatelli), ha diffidato l’azienda sanitaria affinché procedesse alla immediata rivalutazione delle sue condizioni di salute. Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni e difensore che coordina il collegio legale di Martina Oppelli, ha dichiarato: “Il diniego della ASUGI alla richiesta di Martina Oppelli è paradossale perché la stessa azienda sanitaria, meno di un anno fa, aveva dato, dopo la condanna del Tribunale di Trieste, una risposta positiva ad Anna, anche lei affetta da sclerosi multipla e totalmente dipendente dall’assistenza continuativa di terzi in assenza della quale non sarebbe stata in grado di sopravvivere. Nel caso di ‘Anna’ questa necessità era stata letta come ‘trattamento di sostegno vitale’. Perché nel caso di Martina no? Senza una assistenza continuativa e vista la sua completa impossibilità di movimento, Martina non sarebbe in grado di provvedere a nessun bisogno primario e quindi andrebbe incontro ad una morte certa”.

Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni ha dichiarato “Spero che il Parlamento nazionale non girerà la testa dall’altra parte, ma non mi faccio illusioni. Se Martina sarà costretta a recarsi in Svizzera, le ho garantito che forniremo ogni aiuto eventualmente necessario, nell’ambito delle nostre azioni di disobbedienza civile”. L’azienda sanitaria ha però negato questa possibilità sostenendo di non avere alcun obbligo a rivedere un proprio precedente provvedimento e che tale richiesta di revisione contrasta con il principio di “economicità” nella pubblica amministrazione. Martina Oppelli ha depositato, tramite i propri legali, un ricorso d’urgenza per chiedere che l’ASUGI venga condannata alla rivalutazione del requisito del “trattamento di sostegno vitale” e alla individuazione del farmaco letale, delle sue quantità e della modalità di autosomministrazione in modo da poter accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia. Martina Oppelli è architetta – professione che continua a esercitare grazie ai comandi vocali per potersi permettere l’assistenza continua di cui necessita. A soli 28 anni riceve la diagnosi di sclerosi multipla e col tempo diventa tetraplegica.