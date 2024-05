NoliMeDante Exxx…Polzive!!! I musulmani non vogliono studiare la Divina Commedia. Un preside di Treviso li accontenta. Contro la resa dell’Italia ai beduini si muove il “Generale” Anna Cisint: “E’ un episodio inammissibile. Domani incontrerò il ministro Valditara”.

La vicenda è accaduta in una scuola di Treviso. Due famiglie musulmane hanno chiesto di esentare i loro figli dallo studio della Divina Commedia e sia il preside che l’insegnante le accontentano. Il poema daantesco, universalmente conosciuto come la più grande opera mai scritta in lingua italiana e considerata un capolavoro di cui tutto i mondo c’invidia, infastidisce gli islamici di una scuola media di Treviso. Non è la prima volta che Dante entra in rotta di collisione con i fedeli musulmani. Uno dei motivi d’accusa è che il Sommo poeta ha scritto un’opera che insulta la religione islamica. La notizia ha fatto il giro del Nordest ed è scivolata sui tavoli dei candidati alle elezioni europee. Le reazioni non si sono fatte attendere. Il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, candidata alle Europee per la Lega, incontrerà domani (sabato) il ministro all’istruzione Giuseppe Valditara. Sarà l’occasione per affrontare i casi di degenerazione nell’ambito scolastico legati ai comportamenti della comunità islamica che hanno visto un ulteriore e inammissibile episodio in un istituto di Treviso dove la Divina Commedia è stata dichiarata non compatibile con il credo musulmano ed esonerati due ragazzi musulmani allo studio del poema dantesco. «La Divina Commedia è il caposaldo della letteratura italiana e la base fondamentale per la formazione e preparazione scolastica, linguistica e culturale dei nostri ragazzi – sottolinea Cisint – e mi sembra inaccettabile che il corpo insegnante abbia richiesto ai genitori di esprimersi sulla volontà o meno di consentire ai loro figli di studiare questo testo a causa dei riferimenti religiosi in esso contenuti. Integrazione significa parlare la nostra lingua e uniformarsi alla nostra cultura e ai nostri ordinamenti e per questo chiederò al ministro di rendere obbligatorio agli esami la conoscenza della Divina Commedia per il significato che essa assume nelle nostre basi identitarie e culturali. La sottomissione alle pretese islamiche di cancellare i nostri valori sta assumendo caratteri e forme inammissibili e odiosi e sono

l’effetto tossico di un clima di subordinazione che si è alimentato per troppi anni dall’ideologia della sinistra. Il processo di islamizzazione imposto nel nostro Paese dal radicalismo musulmano assume sempre più spesso il carattere dell’illegalità e della sopraffazione, come avviene nel proliferare dei centri islamici e nelle mosche e sta invadendo il sistema scolastico con episodi come questo, con la chiusura di alcune scuole durante il ramadan, con il rifiuto di parlare la nostra lingua, con l’emarginazione imposta dalle famiglie alle ragazze, sino al ritiro dalle lezioni per i matrimoni forzati. Bisogna liberare le scuole italiane dalle catene dell’ideologia dell’Islam. E’ indispensabile avere il coraggio di rompere questo processo e impedire che continui la cancellazione della nostra identità e dei nostri valori». Anche il sociologo udinese Marco Orioles ritiene di dover spiegare alcuni concetti al preside di Treviso: «La sua decisione è il contrario di inclusione. Esentare gli studenti di fede islamica dallo studio di Dante e della Divina Commedia si configura anzi come un clamoroso autogol».