AquileiaStellata Exxx…Polzive!!! La colonia romana ambasciatrice mondiale della pace. Oltre 2.000 persone ieri sera per il concerto della cantante israeliana Noa: “Mi rifiuto di battermi per Israele senza battermi anche per la Palestina”. Zorino: “Siano il faro della convivenza tra i popoli”.

Anche ad Aquileia si va al rinnovo dell’amministrazione. E la campagna elettorale, grazie all’intuizione del sindaco Emanuele Zorino, è dedicata interamente alla pace. La città vive in questi giorni tante iniziative che hanno come comun denominatore la pace. Ieri sera, in piazza Capitolo e di fronte a circa 2.000 persone, si è esibita la cantante israeliana Noa, premiata come “Artista per la Pace” nel 2001. La cantante ha letto, prima di iniziare il concerto, una testimonianza sulla guerra impressionante: «La terra dove gli spari di proiettili e le bombe sovrastano il canto degli uccelli; dove le voci di odio e di rabbia sovrastano le voci dei bambini che giocano e le voci delle madri che pregano. Siamo tutti un’unica infelice, addolorata famiglia umana. Non posso iniziare questo concerto – ha ricordato Noa sul palco – senza liberare dal mio cuore, come Noè liberò la colomba, queste parole che devono essere dette. Mi rifiuto di battermi per Israele, senza battermi anche per la Palestina. Non schieratevi – osserva Noa – né da una parte né dall’altra, ma piuttosto schieratevi per la pace per l’umanità, per la vita e la via della natura. Prego per una fine di questo incubo iniziato il 7 ottobre. La musica è la medicina dell’anima. Ora posso cominciare. Noa ha proposto i brani più conosciuti del suo repertorio. Con lei sul palco il chitarrista, produttore e arrangiatore Gil Dor e il Solis String Quartet, un progetto musicale dal respiro internazionale, nato nel 1991 dall’incontro sul suolo partenopeo di quattro musicisti, compositori e arrangiatori: Vincenzo Di Donna (violino), Gerardo Morrone (viola), Luigi De Maio (violino) Antonio Di Francia (cello). «La musica ha un linguaggio universale – ha ricordato Dario Brotto, vicepresidente dell’associazione Assoeventi – Noa è impegnata da anni a promuovere la pace attraverso la sua musica. Il concerto è stato un’occasione unica per ascoltare la sua voce straordinaria e per riflettere: occorre ripartire dalla pace». Il sindaco Zorino ha tenuto a precisare che «in un mondo segnato da conflitti e intolleranza, la costruzione della pace è una responsabilità di tutti. Aquileia, con la sua ricca storia di mediazione culturale e dialogo interreligioso, è un faro nella civiltà mediterranea ed è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano nella promozione della pace». Circa 2.000 persone hanno applaudito.