TajaniAPieneMani Exxx…Polzive!!! Figuraccia atomica di Forza Tragica. Il ministro degli Affari Esteri, dopo la lisciata di pelo al candidato sindaco sbagliato di Gonars, risarcisce Ivan Boemo di Forza Italia. Convocato a Trieste per un selfie “riparatore”.

Una settimana fa, in occasione della visita in Friuli cui è seguita l’intervista di rito al Messaggero Veneto, il ministro degli affari esteri di Forza Italia Antonio Tajani è stato “intercettato” da Alex Cittadella in viale Palmanova a Udine di fronte a uno dei distributori gestiti dall’eclettico imprenditore. Il dinamico commerciante non si è lasciato sfuggire l’occasione di prendere sottobraccio il ministro e farsi immortalare in un selfie galeotto. L’incolpevole Tajani non poteva sapere che Cittadella e’ il candidato sindaco contro Forza Italia nel vivace comune di Gonars, bassa friulana. La foto fece il giro del globo “social” e scoppiò il finimondo. Per rimediare all’ingenuo scivolone del ministro, Boemo ha chiesto un gesto riparatore e chiarificatore all’autorevole coordinatore nazionale degli azzurri. Il candidato, per par condicio ministeriale, stato accontentato e ieri, in occasione del forum sui balcani che si è svolto a Trieste, é stato accontentato: video e foto. Poi tutti a Sappada.