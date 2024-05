ElezioniScintilloni Exxx…Polzive!!! Si surriscalda la campagna elettorale. A Trieste la Lega espone il ministro dell’Istruzione. A Codroipo la BCC presenta la nuova riforma fiscale col vice ministro Maurizio Leo e il ministro Luca Ciriani. Fratelli d’Italia padrona del Medio Friuli.

A poco più di due settimane dal voto, la temperatura della campagna elettorale si fa sempre più rovente. Ancorché i leader dei partiti annuncino che il voto delle europee non provocherà alcuna conseguenza nella maggioranza, la lotta per ottenere il primato è ben avviata. La teoria di ministri ed esponenti politici nazionali che atterrano a Nordest lo dimostra. La Lega punta su Trieste e con un Fedriga pimpante ha invitato sul Carso il ministro dell’istruzione Valditara per presentare il G7 dell’istruzione in programma dal 27 al 29 giugno. Dal canto suo Fratelli d’Italia ha schierato un ministro, Ciriani e un vice, Maurizio Leo, all’incontro organizzato oggi a Codroipo dalla BCC Pordenonese e Monsile. Pubblico delle grandi occasioni nella sala convegni della Cantina di Rauscedo. Molti imprenditori del settore agricolo interessati al convegno: “Nuova Riforma Fiscale 2024” cui ha partecipato anche il Generale Giovanni Avitabile. Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia. Il vive ministro, al centro della polemica sul redditometro, ha assicurato che “quello è uno strumento defunto”. Leo ha spiegato che la misura è stata elaborata per “colpire i grandi evasori”. Riguardo all’iniziativa in molti hanno notato una certa “attenzione” di Fratelli d’Italia verso il territorio del Medio Friuli. Non c’è dubbio che questa iniziativa, accostata a quella di giovedì sera (vedi leopost) che si è svolta “Alla Nazionale” mette in evidenza la volontà di un territorio che sprigiona energia e vuole assumere un ruolo politico sempre più marcato. Il sindaco di Codroipo, presente giovedì sera a salutare gli amministratori, ha clamorosamente tirato pacco oggi ai ministri ed ha delegato Giorgio Turcati.