FestaDellUnità Exxx…Polzive!!! Pradamano (Ud) centro schizofrenico elettorale: La Lega si confonde con la sinistra di Mossenta e accoglie il 1°giugno il presidente Bonaccini. Fratelli d’Italia corre da sola. I sondaggi della circoscrizione Nordest. Volano i Benito Remix. Riscossa PD e sorpresa Lega. Forza Tragica impresentabile.

La prima notizia è che in Friuli, esattamente a Pradamano, ritorna la “Festa dell’Unità“, da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. La seconda, che Bonaccini sarà in Friuli sabato 1° giugno. Niente più luganeghe con polenta ma solo pesce. Reddito minimo e orate. Il padrone di casa che accoglierà il segretario del Pd è Enrico Mossenta, candidato sindaco di centrosinistra sostenuto da due liste. In una di queste vi sono, inaspettatamente, candidati riconducibili alla Lega e al centrodestra (Cristian Rosso segretario cittadino del Carroccio). Altro elemento, non marginale, che testimonia il livello di paranoia laterale che ha colpito i consiglieri del posto è che Fratelli d’Italia si presenta da sola col simbolo e con il candidato sindaco Roberto Guggino. Nella sua lista trovano spazio Ugo Falcone di Variano di Basiliano e Paolo Pertusati di Udine. In pratica, visto che Mossenta è il padrone di casa, sabato 1° giugno ci saranno anche i farisei del centrodestra ad accogliere, direttamente o indirettamente, il presidente emiliano Bonaccini. Sarà lui l’ospite della festa. Il presidente emiliano è il candidato alle europee con ampie possibilità di farcela. I sondaggi di BeMedia relativamente alla circoscrizione Nordest lo dimostrano. Il Partito Democratico registra un notevole 22,6% dietro a Fratelli d’Italia che ottiene il 28,9%. Con questi numeri il Pd rischia di conquistare 4 seggi, mentre Fratelli d’Italia 5. Bene anche la Lega che strappa un notevole 12,3% il che fa pensare che Cisint sia favoritissima. Forza Italia all’8,8% e i 5Stelle all’8,7. Paranoia Pradamano (Ud).