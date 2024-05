CarniaIndustrialPark Exxx…Polzive!!! Trema la dirigenza del Consorzio Industriale. Le comunali ad Amaro e Villa Santina fanno perdere il sonno al direttore Farinelli indicato da Serracchiani 8 anni fa. Obiettivo: sostenere Nicola Cescutti di Confindustria come presidente del Cda in funzione di “copertura” per ottenere la proroga.

Per una serie di combinazioni di allineamenti elettorali, anche il Consorzio Carnia Industrial Park di Amaro deve rinnovare il Consiglio di Amministrazione. Si attendono solo i risultati delle comunali per poi procedere con le nomine. Scade quest’anno il mandato del presidente Roberto Siagri. La circostanza è strettamente legata alle elezioni amministrative di Amaro e di Villa Santina. I due comuni, sono, con Tolmezzo, i più “pesanti”, vogliono dare le carte e decidere le sorti del nuovo Cda. 4 anni fa il capoluogo carnico (37,81%) aveva imposto il presidente Roberto Siagri, stavolta il boccino lo vogliono tenere in mano Amaro (19,24%) con la futura sindaca Cristina Mainardis e Villa Santina (15,17%) dove sembra che Loredana Mazzolini vinca le elezioni contro l’uscente Domenico Giatti. Nel frullatore di nomi che si rincorrono della conca finisce anche il direttore generale Danilo Farinelli, compenso da 120mila euri/anno, nominato ancora nel lontano 2016 dalla presidente Serracchiani. Durata 4 anni. L’incarico gli era stato prorogato nel 2020 dal compianto Gollino. Anche per Farinelli la poltrona è in scadenza e per lui, visto il trambusto sui nomi, il rinnovo è traballante. Tuttavia, in attesa degli esiti elettorali, Farinelli si sta portando avanti col lavoro e sta già disegnando il futuro fatto di dialogo e ambasciate. Per farsi prorogare ulteriormente l’incarico bisogna avvicinare e chiedere protezione agli amici. Uno di questi è Nicola Cescutti, presidente di Servel-Mera srl di Paluzza, società specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che è stato eletto nuovo coordinatore della Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine. Il direttore vorrebbe l’esponente di Confindustria presidente del Cda del Consorzio in funzione di “copertura”. Resta il neo dell’uscente sindaco Giatti, cui a Villa Santina lo danno perdente. Dove si trovano i voti per eleggere Cescutti al consorzio? Questa grande agitazione del direttore non è gradita all’interno della struttura industriale. In molti ritengono inopportuno l’impegno di un dirigente verso decisioni di governance che spetterebbero ai soci, non ai dipendenti. Infine il caso Erika Bubisutti tutt’ora irrisolto. La responsabile amministrativa dell’atto di nomina del direttore Farinelli, sottoscritto nel 2016 era proprio lei, assunta come quadro dirigente il 1°gennaio del 2010. Successivamente si è trasferita a Pescara da dove tuttora segue in regime di “telelavoro” il Consorzio. Comodità carniche che solo il direttore Danilo potrà spiegare ai soci. Consorzio infetto, regione malata.