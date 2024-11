UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Non bastano gli annunci di controlli per il rischio baby gang in città. Sabato sera un allievo del Marinoni è stato minacciato di morte e picchiato selvaggiamente dai compagni di scuola in viale Ledra.

La notizia viene mantenuta nel più stretto riserbo per non “urtare” il nome dell’Istituto. Purtroppo, vista la gravità dell’episodio, non poteva rimanere confinata nei nascondigli di viale Ledra. Il fatto gravissimo è accaduto sabato sera, la vittima un allievo dell’Istituto Marinoni che è stato inseguito e picchiato da alcuni ragazzi che frequentano lo stesso istituto. Il ragazzo è finito al pronto soccorso a causa della violenza dell’aggressione con una prognosi di 14 giorni. Il comune aveva annunciato “week end di controlli, misure più severe fra stazione e luna park per il rischio baby gang”. Purtroppo l’alert non è bastato a scoraggiare i bulli e l’agenda registra un grave episodio di violenza sabato sera ai danni di un adolescente colpito da compagni di scuola e finito al pronto soccorso con 14 giorni di prognosi. Informate le forze dell’ordine.