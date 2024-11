ItalianiRusticani Exxx…Polzive!!! Come ti sfrutto i migrantes? Imprenditori del Nordest spremevano dipendenti pakistani di 14 ditte straniere per taroccare articoli di abbigliamento col marchio “Made in Italy”. La Guardia di Finanza sequestra ai confini del Friuli due immobili-topaie, 11 macchinari e 8 banchi da lavoro. Condizioni igieniche spaventose. Pendenze col fisco per 3 milioni di euri.

Commerciali del tessile dell’area nordestina si facevano confezionare articoli di abbigliamento e mercerie da quattro imprese di nazionalità straniera. Sulla merce era stampato il marchio “Made in Italy” evidentemente taroccato. La Guardia di Finanza ha scoperto il malaffare e segnalato i titolari alla Procura della Repubblica di Treviso per violazione delle norme volte a prevenire gli incendi e gli infortuni sui luoghi di lavoro, deposito incontrollato di rifiuti, esecuzione di opere edili abusive. Non sono proprio da rimpatriare. Anzi, gli stranieri richiedenti asilo sono utilissimi. Manca mano d’opera? operai che lavorano 18 ore su 24 e dormono nello stesso luogo di lavoro? Una manna dal cielo, anzi, dalla rotto balcanica. Va da sé, avran pensato gli gli imprenditori del tessile a nordest, questi stranieri è meglio spremerli. E così vien fuori che le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito di mirate attività ispettive volte alla tutela del “Made in Italy”, hanno eseguito, quattro distinti controlli presso altrettante aziende tessili del trevigiano con sedi tra i comuni di Quinto di Treviso e Preganziol. In due dei quattro laboratori tessili controllati, rispettivamente di circa 300 e 200 metri quadri, sono state accertate condizioni di assoluto degrado e pericolo, con l’impiego di due lavoratori irregolari di nazionalità pakistana, nonché ripetute violazioni delle norme in materia urbanistica e riguardanti la gestione dei rifiuti, irregolarità così gravi che hanno indotto i finanzieri del Gruppo di Treviso a sequestrare d’urgenza i due immobili (del valore complessivo di 230 mila euro), 11 macchinari, 8 banchi da lavoro e 1 muletto; l’intera attività è stata poi convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale. In particolare, si sono aggiunte svariate violazioni alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, tra cui la presenza di macchinari sprovvisti di sicurezze negli organi mobili, le scarse condizioni igieniche, la mancata effettuazione della valutazione dei rischi aziendali e della nomina del medico per la sorveglianza sanitaria, l’omessa predisposizione del documento di formazione del personale nella gestione dei rischi e nell’utilizzo delle attrezzature. Per quanto concerne le violazioni in materia urbanistica, è emerso che in uno dei due laboratori sequestrati erano state ricavate sei stanze abusive, di cui una adibita a camera da letto e una a cucina. Infine, l’approfondimento della posizione dei quattro laboratori tessili controllati ha permesso di accertare pendenze tributarie per circa 3 milioni di euro da parte delle 14 ditte, tutte amministrate da stranieri, che, a decorrere dal 2013, li hanno gestiti. L’operazione della Guardia di Finanza di Treviso ha avuto, in primo luogo, il fine di tutelare il “Made in Italy” e la filiera produttiva dell’abbigliamento, asset strategico nazionale che vede nella provincia di Treviso una delle realtà economiche più fiorenti.