AutonomiaGlicemia Exxx…Polzive!!! Salgono i livelli di glucosio nella legge Calderoli. Rischio esplosione spesa pubblica. Evaporato il referendum. I commenti dei “saggi” sulla sentenza della Consulta. L’insofferenza degli alleati.

Sul tema della madre di tutte le riforme targate Lega, messa sotto torchio dalla Consulta, si fa sentire Forza Italia col coordinatore Tajani: «Abbiamo votato tutti quanti per l’autonomia differenziata e siamo favorevoli. Noi di Forza Italia abbiamo sempre detto che avremmo vigilato per come veniva applicata, ci sono dei rilievi della Corte Costituzionale che vanno nella direzione delle nostre preoccupazioni e quindi tornare alla centralità del Parlamento, affrontare il tema dei Lep con serietà con un forte ruolo del Parlamento mi sembra che sia la giusta strada da percorrere». Per i “saggi” di leopost invece l’impianto è stato bocciato in 4 materie.

«Autonomia differenziata come la raccolta rifiuti. Sentenza delicata ma decisa. In un comunicato stampa la Corte Costituzionale ha riassunto le sue conclusioni dando neanche troppo velatamente in testa al dentista bergamasco e al suo amico avellinese (del popolo dei Sabini) evidentemente troppo in la con l’età per affrontare con la dovuta lucidità un tema così complesso.

I giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto «non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie, (e fin qui d’accordo in quanto figlia dell’autogol della riforma del 2001 del centro sx) considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo». In parole semplici, secondo i giudici la legge nel suo intero non vìola la Costituzione: la concessione di forme di maggiore autonomia alle regioni a statuto ordinario, come previsto dall’articolo 116 della Costituzione (grazie al csx ripeto), è possibile, a patto che non sia fatto «un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico». In altre parole la costituzione non è un menù a “la carte” ma qualcosa di molto più serio. Secondo i giudici, però, sette punti specifici della legge sull’autonomia differenziata sono incostituzionali, e non è per me poca cosa. E a mio parere viene inoltre meno uno dei tanti idolum sorti per ridurre lo Stato e la sua presenza a favore del mercato e dell’ideologia neoliberista, nel caso di specie la supposta superiorità della gestione locale di alcune materie rispetto al centro, mai dimostrata ed anzi smentita per la sanità dalla pandemia che ha prodotto per circa un biennio la sospensione dei servizi sanitari regionali per mezzo di una gestione accentrata (con indubbi vantaggi aggiungo). I giudici hanno ritenuto illegittime alcune norme per la determinazione dei cosiddetti “Livelli essenziali delle prestazioni” (LEP). Questi rappresentano i servizi che lo Stato deve ritenere indispensabili per tutti i cittadini, senza distinzioni sul territorio in cui vivono, dal Nord al Sud. I LEP (che sono i cugini dei lea della sanità – livelli minimi di assistenza da garantire su tutto il territorio nazionale -) sono importanti perché la legge sull’autonomia differenziata stabilisce che alle regioni può essere concessa maggiore autonomia solo dopo che siano stati determinati, per l’appunto, i LEP (ma soprattutto dico io costi standard per il trasferimento delle risorse). Nello specifico, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo che la legge sull’autonomia differenziata abbia affidato al governo di determinare i LEP senza «idonei criteri direttivi». La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo anche il fatto che il governo possa aggiornare i LEP attraverso i decreti del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm).

La Corte Costituzionale ha contestato altri aspetti della legge sull’autonomia differenziata. Tra questi: la possibilità per le regioni a statuto speciale di poter ottenere più autonomia secondo le stesse modalità previste per le regioni a statuto ordinario (e riguarda noi), quando già ora hanno la possibilità di ottenerla modificando i loro statuti (nessuno dei governatori delle autonomie speciali in questo passaggio ha però sollevato obiezioni sul tentativo neppure troppo nascosto, di depotenziare le regioni a statuto speciale equiparabile alle ordinarie in un tema così importante quale la richiesta di nuove competenze); il fatto che la legge prevede «la facoltà, piuttosto che la doverosità» per le regioni che ottengono più autonomia di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, «con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica» (che io traduco in “attenzione esplode la spesa come è già successo con l’istituzione delle regioni ordinarie nel 1970 e la regionalizzazione della sanità negli anni 90); la possibilità per il governo di poter modificare le aliquote per i tributi nelle regioni con più autonomia attraverso decreti firmati da più ministeri, e non disposizioni di legge (a la carte); e la possibilità che le regioni ottengano più potere su intere materie, e non su specifiche funzioni legislative, grazie alle intese siglate con lo Stato (cioè regioni-stato più che Lander, quasi stati in uno stato nazionale unitario). «Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge», conclude il comunicato stampa della Corte Costituzionale che comunque ha piantato un chiodo di frassino sul cuore della creatura del dentista di Berghem.

Alfonso Celotto, professore di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre «noto costituzionalista, ben più capace di altri colleghi e colleghe magari presenti in commissioni paritetiche che oggi minimizzano la portata del comunicato stampa che riassume la sentenza, afferma che con tutta probabilità la sentenza comporterà un allungamento dei tempi per l’attuazione dell’autonomia». Secondo Celotto, la sentenza della Corte Costituzionale porterà anche a un rallentamento delle trattative già in corso tra lo Stato e alcune regioni, come il Veneto, che stanno cercando di ottenere più autonomia (se a torto o ragione lo vedremo io non sono dispiaciuto di ciò). La decisione dei giudici costituzionali potrebbe avere effetti pure sul referendum abrogativo promosso da vari partiti all’opposizione, sindacati e altre organizzazioni per cancellare la legge sull’autonomia differenziata. I promotori del referendum hanno raccolto le 500 mila firme necessarie per chiedere la convocazione elettorale, ma il quesito referendario deve ricevere ancora il via libera della Corte di Cassazione, e poi eventualmente della stessa Corte Costituzionale.

Secondo Alfonso Celotto (e nella mia ignoranza concordo con tale lettura), con la nuova decisione della Corte Costituzionale «il referendum per cancellare l’intera legge sull’autonomia differenziata non ha praticamente più senso, perché questa è già una legge che in più punti è stata giudicata illegittima dai giudici». Di certezze però non ce sono e per sapere se il referendum si farà, o se il quesito sarà eventualmente modificato, bisognerà aspettare una nuova decisione dei giudici.