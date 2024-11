LiberaliMonumentali Exxx…Polzive!!! Salutiamo il ritorno della meritocrazia. Emanuele Cristelli eletto coordinatore di Orizzonti Liberali del Friuli VG. Obiettivo: “Regione delle opportunità”. Il fondatore Luigi Marattin: Crediamo nel mercato e nella concorrenza. Nessun accordo per le prossime comunali.

Un lampo liberale in Friuli. Ed è una buona notizia per gli instancabili einaudiani italici, atlantisti, liberisti, meritocratici, mercatisti e antiburocratici. Prende forma anche nella regione più a est dello stivale “Orizzonti Liberali”, nuova formazione politica nata grazie all’impulso dell’onorevole Luigi Marattin, già esponente di Italia Viva.

Ieri, sabato 16 novembre, si è riunita a Palmanova l’assemblea degli iscritti con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo coordinatore del Friuli VG. E’ stato eletto il triestino Emanuele Cristelli. Secondo gli organizzatori, «L’evento ha segnato un importante passo avanti per il movimento nella costruzione di un’identità territoriale forte e rappresentativa». Presidente dell’assemblea, Mauro Piva. Fra i partecipanti e iscritti si sono notati, Paolo Peresson, consigliere comunale di Cordenons e già candidato sindaco, Franco Asquini, già Presidente e Amministratore delegato di Friulia S.p.a; Manlio Petris già Direttore di Promotur e molti altri esponenti della società civile e giovani attivisti della regione. Gli obiettivi di Orizzonti Liberali sono quelli di aggregare le diverse anime liberal-democratiche per costruire un progetto solido che miri a una politica basata su merito e competenza: Occorre dare una rappresentanza stabile a tutti coloro che ambiscono a realizzare una visione di società fatta di libertà e opportunità. In merito Cristelli ha dichiarato: “Sono onorato di rappresentare Orizzonti Liberali in Friuli Venezia Giulia. La regione deve intraprendere una nuova direzione se non vuole rassegnarsi a essere la “bella addormentata”. Per tal motivo ci confronteremo con chiunque abbia in mente un futuro fatto di opportunità, sviluppo, attrattività, innovazione, crescita sociale, economica e infrastrutturale del territorio». Il movimento proseguirà il percorso costituente insieme a Nos, Libdem Europei, Liberal Forum e Patto Ecologista Riformista con un evento nazionale a Milano, il 23 e 24 novembre, aperto a tutti i cittadini e alleati interessati a partecipare alla costruzione di una nuova forza politica liberaldemocratica in Italia. Inoltre, Luigi Marattin terrà la presentazione del suo libro “La Missione Possibile” a Trieste il 2 dicembre alle 17.30 presso la Sala Studio Erre in via Fabio Severo 14/b insieme ad Alessandro Tronchin, imprenditore nel campo dell’europrogettazione e al Prof. Francesco Venier, direttore della facoltà di Executive Education presso il MIB di Trieste.

Marattin elenca le proposte: «Abbiamo già più di 1.500 iscritti, e stanno aumentando. L’obiettivo non è l’ennesimo partitino ma creare le condizioni per arrivare, entro un anno, ad un unico partito liberal-democratico e riformatore, dalla leadership pienamente contendibile. E che abbia un’identità politica chiara, una classe dirigente diffusa e un protagonismo dei territori». Per ora, nessun impegno per le prossime comunali di Monfalcone e Pordenone.