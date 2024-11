RomagnaCuccagna Exxx…Polzive!!! Si vota alle regionali di Umbria ed Emilia Romagna. Difficile per il centrodestra espugnare Bologna. Il parallelo friulano con Palmanova. La coalizione non tocca palla dal 2011 e non lo farà per altri 10 anni. Lo schiaffo di Latisana sull’ospedale.

Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Qual’è il nesso fra Emilia Romagna e il Friuli? Presto detto e si tratta di un comune cui il centrodestra ha ormai alzato bandiera bianca. Palmanova dal 2011 saldamente in mano al centrosinistra, prima col dem Francesco Martines, oggi col civico Tellini. E sono ormai 15 anni considerando che si vota nel 2026. Il rischio che il centrodestra non tocchi palla anche dopo il ’26 è concreto per via delle scelte che l’amministrazione Fedriga ha fatto rispetto all’ospedale. L’attenzione è tutta per Latisana guidata dal sindaco di Fratelli d’Italia Lanfranco Sette. La prova la si è avuta all’ultimo consiglio comunale straordinario di inizio settimana in cui l’assessore Riccardi, che vi ha partecipato, ha assicurato che il punto nascita non chiuderà e che si impegnerà a difendere e sostenere il presidio di Latisana. Il sindaco Sette ha ricordato: “Si sta lavorando su un articolato percorso che dia importanza regionale alla struttura”. Dal canto suo la consigliera regionale della Lega per Salvini premier, Maddalena Spagnolo, ha ribadito: “L’ospedale di Latisana è strategico per la bassa e l’intera regione. Anche in questa razionalizzazione – osserva Spagnolo – va garantita a Latisana la possibilità di fornite un’idonea risposta alle esigenze sanitarie del territorio”. Per Palmanova invece, pur in presenza di una sentenza di Tar e Consiglio di Stato, che danno ragione all’amministrazione regionale riguardo la chiusura del punto nascita, il centrodestra si lava le mani e lascia il campo libero a Tellini e Martines che dettagliano: “Invece di chiudere in pochi giorni un servizio che funzionava – afferma Tellini – la regione guidata da Fedriga e Riccardi, avrebbe dovuto indicare la scelta politica di lasciare un unico punto nascita nell’ospedale di Palmanova-Latisana e affidare la decisione a una commissione tecnico-scientifica”. Per il capogruppo Martines, le parole del già candidato sindaco e consigliere Di Piazza, confermano quanto lui sia sempre stato favorevole a sacrificare il punto nascita di Palmanova per seguire le indicazioni della maggioranza a lui così vicina”. Del resto la sua sconfitta è stata “risarcita” con la presidenza all’Ente Fiera Udine esposizioni. Per questi motivi, Palmanova, che resterà rossa per altri 10 anni, richiama alla memoria l’Emilia Romagna dove oggi si vota. L’alleanza confida in Tesei in Umbria. Nella città stellata invece tutti stanno alla larga da improbabili candidature a sindaco di sicura trombata. Del resto con queste impietose percentuali dove vai?

2011: Martines 55,87%—-Cressatti 44,13;

2016: Martines 64,96%—-Marzucchi 35%;

2021: Tellini 62%———-Di Piazza 37%.