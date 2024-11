In vista delle comunali del 2025 a Pordenone i Benito Remix fanno le cose in grande. Favoriti dalla liaison di Fratelli d’Italia che unisce il candidato sindaco Alessandro Basso con l’assessore regionale alla cultura Mario Anzil. Quale miglior occasione per dare una pitturata al teatro Verdi prima dell’inizio della campagna elettorale? L’Associazione Teatro Pordenone, gestore del Teatro Giuseppe Verdi, ha chiesto un finanziamento su un progetto consistente in interventi atti a migliorare e adeguare gli impianti. Si tratta di interventi di pulizia della facciata lapidea; sostituzione degli elementi del sistema di rilevazione antincendio; sostituzione dei dimmer del palcoscenico della Sala Grande e la ridipintura della facciata nell’ottica di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. La spesa complessiva per l’intervento ammonta a euro 280.000,00. Inoltre all’associazione è stato concesso un finanziamento di 100mila euri (Direzione centrale cultura) per la realizzazione di eventi e rassegne, spettacolo dal vivo, finalizzati alla formazione e alla divulgazione per i giovanissimi e studenti nell’ottica della crescita culturale del pubblico con particolare riferimento alla cultura musicale e teatrale. Tutto pronto per la campagna elettorale del comune. La stessa direzione centrale, che fa capo all’assessore Mario Anzil, ha concesso un finanziamento alla Comunità di Montagna del Gemonese per la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico in particolare del manufatto denominato “la Tonante” sito a Venzone con restauro conservativo e allestimento dei locali per finalità di sviluppo culturale, storico, turistico”. Spesa complessiva per l’intervento euro 350.000,00. Si tratta di snodi storici cruciali che riportano alla memoria le tragedie dei Benito Remix che hanno segnato il territorio con diverse strutture difensive realizzate nel ‘900 durante il ventennio fascista: Il cosiddetto Vallo Alpino del Littorio. L’impegno di spesa è stato deliberato ma a un patto: La Comunità di Montagna del Gemonese è tenuta a dare visibilità al logo della Regione e al

marchio collettivo “IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA”, nell’ambito dell’immobile interessato agli interventi oggetto di contributo. Un’ingerenza dell’assessore al turismo clamorosa cui il povero Anzil non ha potuto rifiutare. Quindi il timbro di “Io Sono Friuli Venezia Giulia” si assume la paternità e il coinvolgimento diretto dei friulani di uno dei periodi più infausti del ‘900.