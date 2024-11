TivùTribù Exxx…Polzive!!! Calma piatta per i dati d’ascolto delle televisioni private del FriuliVg e Veneto. Balzo di Telequattro che supera 50mila. Telefriuli, primato regionale ma perde 7.000 contatti in un mese. Al gruppo Medianordest, Telequattro,Tv12, Telenordest e Antenna tre Veneto il primato regionale: oltre 150mila contatti quotidiani.

Gli analisti di Auditel, dati d’ascolto delle televisioni private del Friuli VG, hanno diffuso i termini relativi al mese di ottobre. Un generale galleggiamento se si esclude la zampata di Telequattro di Trieste del gruppo Medianordest che si porta oltre i 54 mila ascolti rispetto ai 49 mila di settembre. I dati corrispondono ai contatti netti ovvero tutti i telespettatori differenti tra loro presenti per almeno 1 minuto nell’intervallo temporale considerato. In questo caso sulle 24 ore. Telefriuli risulta la prima emittente privata della regione con 76mila contatti/giorno ma rispetto a settembre l’emittente udinese perde circa 7.000 unità. In salita Tv12 che si avvicina alla quota di 50mila contatti staccando un corrispettivo di 48.600 unità, 3.000 in più del mese di settembre. A Pordenone troneggia “Il13” che ottiene un modesto dato: 26.500 contatti; Telenordest 33.200; Antenna Tre Veneto 22.600. Il gruppo “Medianordest” (Antenna tre Veneto; Tv12; Telequattro; Telenordest) risulta il primo in regione con un target, raggiunto, di oltre 150mila spettatori. Riguardo alle fasce orarie, Telefriuli mantiene il primato dalle 18 alle 20,30 dove totalizza 35.000 contatti, davanti a Telequattro, 11.000. Dalle 20 e 30 alle 22,30, 17.800 per Telefriuli incalzata da Tv12 e Telequattro a 16.000. Fra le emittenti in ascesa nel periodo preso in esame da segnalare Studio Più che passa da 1.000 a 2.900 contatti in soli tre mesi. Obiettivo: 10.000 entro dicembre.