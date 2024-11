Sono Instant Poll benintesi. Il centrosinistra conserva la roccaforte Emilia Romagna ma in Umbria, sempre di exit poll si tratta, Donatella Tesei è in vantaggio. La sfidante Proietti è stimata al 46,72%, Tesei al 53,37. In Emilia Romagna Michele De Pascale (csx) oscilla fra il 53 e 57% contro il range di Elena Ugolini che è fissato in 39 e 43%. L’astensionismo premia il centrosinistra.